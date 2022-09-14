Последствия второй карабахской войны, – эксперт объяснил обострение Азербайджана и Армении

Между Азербайджаном и Арменией снова обострилась ситуация. Страны сообщали о провокациях и обстрелах на границе. Эксперты полагают, что к этому привели последствия второй карабахской войны.

Об этом рассказал эксперт Институт будущего, политолог Игорь Тышкевич. Он подчеркнул, что Азербайджан напал на территорию, которую Армения контролировала 30 лет.

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Так что, по его словам, это все последствия второй карабахской войны .

Он рассказал, что Армения контролирует то, что она называет Арцахом (Нагорный Карабах – 24 канал). Но поскольку у Карабаха нет коридора, который бы соединял его с территорией Армении, ее войска оккупировали значительную часть азербайджанских территорий.

Эксперт объяснил, что вторая карабахская война – это освобождение части этих территорий . "Однако потом произошла интересная вещь – лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, должен быть под контролем российских миротворцев, а через полтора года теоретически мог перейти под контроль Азербайджана", – сообщил политолог.

Но Азербайджан воспользовался моментом и вошел в Лачин. К тому же часть русских войск была выведена оттуда. Соответственно, поскольку россия не собиралась защищать этот коридор, туджи попытались зайти армянские военные. Но Азербайджанские солдаты начали их выжимать, начались стычки и были обстрелы с обеих сторон,

– отметил Тишкевич.

Он добавил, что по большому счету здесь вопрос не только в лачинском коридоре, здесь вопрос скорее касается Зангезурского коридора, где есть железная дорога и автодорога в Азербайджан.

"Также это может касаться восстановления логистического коридора через Иран и в Индию . В этом очень заинтересованы Азербайджан и Турция, а также после санкций - россия", - ответил эксперт.

По его словам, единственная страна, которая выступала против Армения, а поддержку ей оказывает Франция. Тишкевич говорит, что поэтому и возникла эскалация, однако в большой войне не заинтересована ни одна из сторон.

Игорь Тишкевич о конфликте между Азербайджаном и Арменией: видео



Конфликт между Арменией и Азербайджаном: главное

В ночь на 13 сентября между Азербайджаном и Арменией снова обострилась ситуация . Страны сообщили о провокациях и обстрелах на границе.

После этого премьер Армении обратился к России и ОДКБ по просьбе помочь . Однако Организация договора о коллективной безопасности предложила создать рабочую группу по анализу ситуации. Своих войск Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан или Таджикистан не предоставят.

Обострение касалось Нагорного Карабаха. С него после поражения во второй войне армяне были вынуждены начать процесс эвакуации непризнанного миром анклава.

Однако в июле 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россия в саботаже мирных договоренностей и побуждении армянской армии оставаться в Нагорном Карабахе.

В то же время в Ереване люди вышли на протест . Они требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном.