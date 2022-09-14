Про це 24 каналу розповів експерт Інститут майбутнього, політолог Ігор Тишкевич. Він наголосив, що Азербайджан напав на територію, яку Вірменія контролювала впродовж 30 років.

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Тож, за його словами, це все наслідки другої карабаської війни.

Він розповів, що Вірменія контролює те, що вона називає Арцахом (Нагірним Карабахом – 24 канал). Але оскільки Карабах не має коридору, який би з’єднував його з територією Вірменії, її війська окупували значну частину азербайджанських територій.

Експерт пояснив, що друга карабаська війна – це визволення частини цих територій. "Проте потім відбулася цікава річ – лачинський коридор, який з’єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем російських миротворців, а через півтора роки теоретично міг перейти під контроль Азербайджану", – повідомив політолог.

Але Азербайджан скористався моментом і увійшов у Лачин. До того ж, частина російських військ була виведена звідти. Відповідно, оскільки росія не мала наміру захищати цей коридор, туджи спробували зайти вірменські військові. Але Азербайджанські солдати почали їх витискати, почалися сутички і були обстріли з обох боків,

– зазначив Тишкевич.

Він додав,що за великим рахунком, тут питання не лише в лачинському коридорі, тут питання, швидше, стосується Зангезурського коридору, де є залізниця та автодорога до Азербайджану.

"Також це може стосуватися відбудови логістичного коридору через Іран і до Індії. В цьому дуже зацікавлений Азербайджан і Туреччина, а також після санкцій – росія", – відповів експерт.

За його словами, єдина країна, яка виступала проти – Вірменія, а підтримку їй надає Франція. Тишкевич каже, що через це і виникла ескалація, проте у великій війні не зацікавлена жодна зі сторін.

Ігор Тишкевич про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: відео



Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: головне

У ніч проти 13 вересня між Азербайджаном та Вірменією знову загострилась ситуація. Країни повідомили про провокації та обстріли на кордоні.

Після цього прем'єр Вірменії звернувся до росії та ОДКБ з прохання допомогти. Проте Організація договору про колективну безпеку запропонувала створити робочу групу для аналізу ситуації. Своїх військ росія, білорусь, Казахстан, Киргизстан чи Таджикистан не нададуть.

Загострення стосувалось Нагорного Карабаху. З нього після поразки у другій війні вірмени змушені були почати процес евакуації невизнаного світом анклаву.

Проте у липні 2022 року президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію в саботажі мирних домовленостей та спонуканні вірменської армії залишатися у Нагірному Карабасі.

Водночас у Єревані люди вийшли на протест. Вони вимагають відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна через загострення ситуації між Вірменією та Азербайджаном.

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