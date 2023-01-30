Гиркин и Пригожин обязательно вцепятся в горло друг другу, – военный ВСУ
Российский террорист Игорь Гиркин занят игрой с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. В ход уже пошли оскорбления и обвинения с обеих сторон.
Впрочем, чем больше они будут "грызть" друг друга, тем легче для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, а до войны украинский политолог Кирилл Сазонов.
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Готовятся не к войне с Украиной, а между собой
"Гиркин и Пригожин обязательно вцепятся в горло друг другу после того, как проиграют войну. Возможно и раньше, поскольку события разворачиваются стремительно", – отметил Сазонов.
По его словам, кроме войны в Украине, террористы борются в самой России за власть. К тому же последнее для них важнее.
Так, Пригожин является лидером достаточно серьезной группировки со своими союзниками, в том числе главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В то же время Гиркин – "болтливая голова" и за ним стоят совершенно другие игроки. Поэтому вариант, что они объединятся маловероятен.
Сазонов прокомментировал конфликт Гиркина и Пригожина: смотрите видео
В целом у России достаточно конфликтов, там каждый играет свою игру. Кроме ЧВК "Вагнера" в стране-агрессоре есть несколько частных армий. Пока же и российский министр обороны Сергей Шойгу хочет создать собственную.
Они готовятся не к усилению войны с Украиной, а между собой,
– подчеркнул военный ВСУ.
По его словам, в случае проигрыша России в войне или падения режима, там не будет никаких демократических выборов как в цивилизованных странах, там будет бойня – кто сильнее, тот и возьмет власть.
Конфликт Гиркина и Пригожина: что известно
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российскому террористу Игорю Гиркину одну из должностей в штурмовом подразделении. Ранее они публично поссорились из-за тактики использования наемников.
- По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, вся эта история – обычный пиар. Пригожин придумал инфоповод и в очередной раз нарастил свои упоминания в российских СМИ.
- Кроме того, владелец ЧВК "Вагнера" пытается избежать судьбы Гиркина, которого сняли с поста главаря боевиков после отступления из Славянска и причастности к сбитию самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года.
- Также Пригожин стремится создать базу поддержки в Кремле и российском обществе, чтобы укрепить свое присутствие во внутренних делах России.