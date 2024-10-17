Остался ни с чем: в чем ошибка Кадырова в конфликте по Wildberries

Серьезный конфликт разгорелся в России на Кавказе. Рамзан Кадыров не поделил высокодоходный интернет-магазин Wildberries с Сулейманом Керимовым. Это противостояние так называемый глава Чечни завел в тупик, и уладить его теперь придется Кремлю.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что маловероятно, что Владимир Путин хоть слово скажет по этому поводу. Также, вероятно, глава Кремля возмущен из-за того, что Кадыров его ослушался и не согласовал размер "отступных".

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Полностью проиграл

Как объяснил журналист, конфликт относительно Wildberries связан исключительно с деньгами.

Напомним, что владельцы маркетплейса Татьяна и Владислав Бакальчук начали процесс развода и, соответственно, разделения компании. Позже произошло слияние Wildberries с оператором рекламы Russ. Однако Владислав заявил, что якобы произошел рейдерский захват компании. Тогда он обратился за поддержкой к Рамзану Кадырову.

В то же время Татьяна нашла "крышу" в лице Сулеймана Керимова, олигарха и сенатора от Дагестана. Он является приближенным к администрации Путина.

Владислав вместе с кадыровцами 18 сентября пытались захватить офис компании. В результате стрельбы погибли два охранника из Ингушетии.

Позже Кадыров объявил кровную месть Керимову, а также депутатам российской госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Они якобы решили заказать убийство главы Кремля.

Кадыров в силу определенных обстоятельств дал обязательства одной стороне этого конфликта – Владиславу Бакальчуку. После того как выяснилось, что за Сулеймановым Керимовым стоит Кремль, Кадырову было не по "понятиям" отказываться, и он продолжил пытаться показать характер.

Он полностью проиграл, владелицей компании осталась Татьяна Ким (ее бывшая фамилия Бакальчук). Кадыров вместе с ее мужем Владиславом остались ни с чем. Понятно, что в такой позе ему находиться было невозможно, и он устроил истерику. Грозит кровной местью, устраивает стрельбу,

– отметил журналист.

Дагестан возмутился действиями Кадырова, ведь эта республика в два раза больше, чем Чечня. Ингушетия, хоть и небольшая республика, однако довольно серьезная.

Кадыров создал серьезное обострение на Кавказе. Однако поскольку в основе этого конфликта лежат деньги, то он непублично будет урегулирован,

– отметил Игорь Яковенко.

Путин, по его мнению, поставит какого-то советника, который, возможно, даст Кадырову отступного или укажет ему на другое место, чтобы он не трогал больше Wildberries. Вопрос будет решен именно так.