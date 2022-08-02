Поможет ВСУ: россия рискует стать жертвой убийственной цепной реакции, запущенной ею же

Обострение на севере Косово произошло в этом контексте. Сербия активно закупает оружие у Китая и формирует энергетические тылы за счет "венгерского газа" и "китайского угля".

россия надеется на эффект бабочки

россия с весны открыто демонстрирует готовность дестабилизировать Балканы путем обрушения Боснии и Герцеговины из-за лидеров Республики Сербской.

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История будет разворачиваться на фоне:

Шаткой политической ситуации в Италии (досрочные выборы 25 сентября), Болгарии (досрочные парламентские выборы 2 октября), Словакии (высокий уровень поддержки пророссийских партий, качели в парламенте) и Черногории (временное правительство меньшинства до подготовки выборов).

Открытая антиукраинская позиция президента Хорватии и власти Венгрии.

Кремль рассчитывает на очередном этапе агрессии реализовать аннексию временно захваченных украинских территорий, стабилизировать линию фронта и заставить Украину к уступкам. Для закрепления результата вызвать обострение на Балканах.

Интересное Нам нужно продержаться минимум до весны

Украина решит судьбу Европы

Крах планов россии в Украине повлечет за собой цепную реакцию в Европе. В Сербии начнется внутренняя турбулентность. Республика Сербская и сербы Косово останутся без серьезной поддержки. Пророссийские силы в регионе лишатся аргументов.

Состоится общее оздоровление политической атмосферы. Это достойный мотив очень быстро помочь Украине. Потому что все в руках ВСУ.

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