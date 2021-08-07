Тайная битва Македонии: конфликт с Болгарией набирает обороты

Статья Путина об одном народе, которой он пытается оправдать развязанную против Украины войну – не единственный случай отрицания руководством одной страны права соседних наций на самоопределение. Еще одним примером является отношения Македонии и Болгарии.

История конфликта между странами

До 1992 года страна, ныне называемая Северной Македонией, была частью социалистической Югославии. Когда социалистический эксперимент окончательно провалился, македонцы заявили о выходе из состава скатывающегося в войну и стремительно разваливающегося югославского государства.

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Первыми независимость новой страны признали соседствующие с ней болгары. Правда, при этом, власти Болгарии вполне официально заявили, что не считают македонцев отдельным народом со своей культурой, историей и собственным национальным сознанием.

С точки зрения Софии, македонцы были частью большого разделенного болгарского народа, их история является частью общей истории Болгарии, а македонский язык – и не язык вовсе, а диалект болгарского.

Именно так рассказывали о Северной Македонии болгарские учителя своим ученикам, так писали в болгарских энциклопедиях и именно такой взгляд на историю и географию отстаивали болгарские политики и дипломаты.

При этом болгары поддерживали соседей в их стремлении в Евросоюз и НАТО, помогали им на международных площадках и даже передавали свои танки и артиллерию для вооружения македонской армии.

Македонцы не соглашаются на условия болгар

Правда, постоянно напоминая, что согласись македонцы признать себя болгарами – и поддержка была бы куда более заметной. Но македонцы не соглашались. И не соглашаются до сих пор. Они не только считают себя отдельной суверенной нацией, но еще и обвиняют болгар в довольной серьезном нарушении прав человека.

В Северной Македонии считают, что не меньше 700 тысяч жителей Болгарии – на самом деле македонцы, которых власти лишают возможности официально быть таковыми признанными. И вот тут начинается самое интересное.

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Болгария говорит властям Северной Македонии: "вы занимаетесь антиболгарской пропагандой, пытаетесь убедить сотни тысяч наших граждан в том, что они не болгары, чуть ли не раздуваете сепаратистские настроения и сеете рознь, прекратите немедленно".

Для того, чтобы призывы эти звучали более весомо, Болгария, которая с 2007 года входит в Евросоюз, заблокировала процесс переговоров о присоединении к ЕС Северной Македонии.



Болгария заблокировала процесс переговоров / Фото DPA

И прямым текстом заявила, что переговоры продолжатся только тогда, когда македонцы пересмотрят свое отношение к истории, языку и культуре. То есть, по большому счету тогда, когда они признают себя хоть немного, но болгарами.

В ответ же парламент Северной Македонии совсем недавно почти единогласно утвердил резолюцию, устанавливающую красные линии в переговорах с Болгарией. Этой резолюцией должны пользоваться в качестве инструкции все политики и дипломаты, участвующие в переговорах о евроинтеграции.

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Отныне им предписано следить за тем, чтобы в ходе этих переговоров все стороны демонстрировали безоговорочное уважение к самобытному македонскому народу, его исторической, лингвистической, культурной и религиозной целостности.

Македония ведет и тайную подковерную

Параллельно с этой легальной борьбой, Северная Македония, как выяснилось, ведет и тайную подковерную. Этой весной журналисты раскопали, что сразу 3 советника македонского премьера Зорана Заева принимали участие в работе очень специфической организации.

Зарегистрированная в Словении, называлась она Международный институт ближневосточных и балканских исследований. За громким красивым названием скрывалась пропагандистская лавочка, публиковавшая и распространявшая псевдонаучные исследования.

В них утверждалось, что никакого болгарского народа не существует, что его выдумали османы и русские, что настоящие хозяева болгарской земли – македонцы. Прямо путинская школа тупой злобной дезинформации.

К счастью, есть в сложной истории взаимоотношений македонцев и болгар одна очень важная деталь: эти страны никогда не грозили друг другу войной или захватом территорий, никогда не ставили под сомнение правильность проведенных между ними границ, не строили планов аннексии и не выдумывали для соседей фейковые террористические республики.

Болгария и Македония обо всем договорятся

Рано или поздно Болгария и Северная Македония обо всем договорятся, найдут какие-то компромиссные формулировки, которые устроят всех. В конце концов, Северной Македония стала называться всего пару лет назад из-за давления еще одной соседней страны – Греции.

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Грекам не нравилось, что целая страна носит тоже название, что и одна из их провинций. И после почти трех десятилетий препирательств государство Македония согласилось стать Северной Македонией. Что-то такое произойдет наверняка и в отношениях с Болгарией. Все-таки, цивилизованные европейские страны. Не чета одичалым агрессорам.