Силы не равны: Трамп или Маск имеет большие шансы победить в новой волне конфликта

Громкая ссора президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска в последнее время сбавляет обороты. Однако говорить об окончательном примирении бывших союзников пока рано.

Об этом 24 Каналу рассказал глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов, отметив, когда именно ожидать нового обострения отношений Трампа и Маска. Также, как стало известно, президента США больше всего разозлило утверждение Илона Маска, что якобы Трамп без его поддержки не смог бы победить на выборах.

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Когда может снова разгореться противостояние

Фарапонов отметил, что прошла лишь первая волна конфликта между Трампом и Маском.

Будут еще новые волны, потому что когда речь идет о больших деньгах и о медийных возможностях Маска, о его личной аудитории в социальных сетях, то консервативные и либеральные медиа будут желать услышать от него информацию из первых уст и будут приглашать его на интервью,

– предположил он.

Поэтому многое, по словам главы "Института Американистики", будет зависеть именно от Маска – от того, насколько он сможет справиться с эмоциями и будет ли действительно рассказывать о скандалах вроде того, что он якобы получил по лицу от одного из министров.

Если же Маск будет этим заниматься, тогда администрация Трампа консолидируется, чтобы ему противодействовать. И это может пойти ей на пользу, ведь она будет выглядеть как очень слаженный коллектив. Тогда администрация Белого дома имеет шансы выйти из этого конфликта с гораздо лучшими позициями, чем Маск,

– подчеркнул Владислав Фарапонов.

Также администрация Трампа сейчас имеет реальную власть – большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса – как минимум до января 2027 года (в ноябре 2026-го должны состояться парламентские выборы). Поэтому силы в этом конфликте, по его мнению, не совсем равны.

Он добавил, что накануне именно промежуточных выборов или раньше, например, когда встанет вопрос о бюджете на следующий фискальный год, противостояние Трампа и Маска может начаться с новой силой.

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Напомним, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском может иметь катастрофические последствия. По мнению майора ВСУ Тараса Березовца, если Маск предоставит данные о возможной причастности Трампа к делу Эпштейна (он организовывал вечеринки для влиятельных и состоятельных лиц, которые, вероятно, имели отношения с несовершеннолетними моделями), тогда президенту США может грозить импичмент.