Ситуация изменилась: как Иран попал в довольно затруднительное положение

Министры иностранных дел стран ЕС все-таки согласовали введение новых санкций против Ирана из-за поставок России баллистических ракет. Впрочем, не надо забывать, что мир построен на принципе капитализма, поэтому все хотят зарабатывать.

Россия в 2025 году может получить примерно 120 миллиардов благодаря продаже газа и нефти. Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, заметив, что такая возможность появляется тогда, когда ты обходишь санкции.

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Иран в очень сложной ситуации

Позиция Соединенных Штатов в отношении Ирана и Китая стала значительно жестче. Так же Европейский Союз, принимая решение о санкциях, понимает, что это будет иметь серьезные последствия для Ирана.

Впрочем не стоит забывать, что Иран практически вырос под санкциями. Страна, находясь под серьезными ограничениями, все-таки находит способы, чтобы поставлять оружие России и производить собственное. Хотя формально это должно быть невозможным.

Но сейчас ситуация принципиально изменилась, потому что есть угроза прямого столкновения между Израилем и Ираном. Иран всегда защищался через свои прокси: "Хезболлу", ХАМАС, но теперь война идет в Ливане и там ситуация буквально висит на волоске,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Обратите внимание! Иран массированно атаковал Израиль 1 октября. На страну выпустили сотни ракет и дронов, часть которых достигла цели. Это стало ответом на убийство лидера "Хезболлы". Теперь свой ответ обещал Израиль.

Поэтому для Ирана сейчас больше всего проблема не в новых санкциях, а во избежание сокрушительного столкновения с Израилем, за которым стоят Соединенные Штаты. Что касается Украины, то мы понимаем, что иранским чиновникам доверять нельзя.

Они хоть и не подтверждают прямого сотрудничества с Россией, но все понимают, что именно благодаря им на головы украинцев начали прилетать "Шахеды". Более того, в ракетах, которыми обстреливают наше государство, также находят иранские компоненты.

Однако ради справедливости стоит добавить, что около 70% электроники все-таки идет из Америки и Европейского Союза. Поэтому вопрос очень сложный, но политически это хорошо, что Иран получил четкий сигнал от ЕС в виде санкций.