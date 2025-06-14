Зеленский сказал, как на Украину повлияло обострение между Израилем и Ираном

Обострение между Израилем и Ираном имеет три ключевых фактора для Украины. В частности, они касаются повышения цен на нефть, вопроса помощи Киеву, и оказания поддержки России со стороны Ирана.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Как конфликт между Израилем и Ираном влияет на Украину

Владимир Зеленский указал на наличие положительных и отрицательных факторов. Он прокомментировал последствия обострения между Израилем и Ираном для Украины, акцентируя на трех главных рисках.

Во-первых, удары, произошедшие в регионе, уже привели к резкому росту цен на нефть, что, по его словам, является негативным фактором для Украины.

Что для нас негативно, пока нет price cap. "Русские" усиливаются за счет больших доходов от экспорта нефти. Если будут прайскепы, будет ограничена цена, то, наверное, риски уменьшаются. Хотя кто-то будет обходить и это. То есть, полностью от рисков вы не сможете уйти,

– заявил он.

По его мнению, этот фактор точно не помогает Украине, поэтому "голос будет сильнее" во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики России.

Президент отметил, что в ближайшее время он будет контактировать с американской стороной, в частности с Дональдом Трампом, по этому поводу.

В то же время, по его словам, нужен также детальный анализ ударов израильской армии по иранской оборонной индустрии, которая помогает России вести войну.

"Если мы говорим, что Иран союзник русских в поставках оружия, то нанесены ли серьезные удары по производству “шахедов” и ракет, других способностей? Об этом много говорилось, и действительно шли переговоры Ирана с Россией. Будем надеяться, что соответствующее производство или передача “русским” уменьшится. Это помогает Украине", – добавил он.

Впрочем, по его мнению, безусловно, следствием, когда обостряется ситуация на Ближнем Востоке, является увеличение помощи Израилю со стороны США.

Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также добавил, что, вероятно, есть и четвертый фактор, а именно – как себя будет вести Россия, но президент сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос сейчас.

Напомним, что утром 13 июня Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана. В рамках операции под названием "Rising Lion" ("Восходящий Лев") были нанесены десятки авиаударов, главными целями которых стали ядерные объекты.