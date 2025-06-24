Бонусы при стратегическом провале: как на Россию в итоге повлияет конфликт на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке дало России несколько тактических преимуществ, в частности рост цен на нефть. Однако стратегически это грозит ей стагнацией, дипломатическими потерями и ростом международной изоляции.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп может решиться серьезно ударить по России. Как отметил 24 Каналу политолог Олег Саакян, несмотря на некоторые тактические преимущества, в стратегическом плане Москва несет потери.

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Почему обострение на Ближнем Востоке не играет России на руку

По мнению политолога, обострение ситуации на Ближнем Востоке создало для России ряд тактических преимуществ.

Среди них:

Повышение цен на нефть, которое частично компенсирует предыдущее падение;

Переориентация вооружений, в частности тех, которые могут быть переданы Израилю, но которые могли бы попасть в Украину;

Рост цен на вооружение, в частности на боеприпасы натовских калибров.

То есть есть целый ряд позитивов для России, но они не перекрывают стратегических негативов. Они все являются положительными бонусами при очень плохой ситуации,

– отметил Олег Саакян.

Иран пока не может заблокировать транзит, поскольку в таком случае его военно-морские силы будут уничтожены – это также понимают все игроки.

Стратегические угрозы для России.

Снижение спроса на российскую нефть. Ситуация создает риски для России, поскольку ее экспорт будет оставаться в стагнации. Между тем Саудовская Аравия и другие страны наоборот – увеличивают добычу. Потери на дипломатическом фронте. Иран из союзника превращается в страну, которая нуждается в помощи. Если Россия не поможет, это будет воспринято как предательство партнера, независимо от подписанных договоренностей. Если же будет помогать, то еще больше изолирует себя на международной арене, в частности от США. Это также будет отвлекать ресурсы, которых самой России уже не хватает. Прецедент применения силы со стороны США. Удар Трампа по Ирану – это знаковый момент. Создан прецедент, когда США открыто применили силу. Это меняет представление о том, на что Трамп может решиться. Если это принесет ему политические дивиденды, вероятность повторения таких действий возрастет, в том числе против и России.

Хотя Россия получила определенные тактические выгоды в результате обострения между Израилем и Ираном, стратегически она проигрывает.