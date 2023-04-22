Есть закономерность, – политолог назвал причину очередных военных учений Китая

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически остается неотъемлемой частью Китая. В то же время Пекин планирует провести пять и военных учений в разных регионах страны.

Однако усиления напряжения между Китаем и США на фоне сложных отношений этих государств, не стоит ожидать. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что этот конкретный случай мало чем отличается от других, котрые касаются Тайваня.

Важно Китай сымитировал высокоточные удары по Тайваню, – Reuters

Китай не признал решение арбитража в Гааге

Вигиринский напомнил об источники противостояния США и Китая.

Недавно страны G7 в своем коммюнике упомянули о решении Гаагского арбитражного суда по морскому праву, датированному летом 2016 года, по Малаккскому проливу и архипелагу Спратли. Они контролируются несколькими странами, в частности, Китаем и Филиппинами, между которыми и возник спор.

Через этот пролив проходит 25% мировой торговли,

– подчеркнул политолог.

За некоторое время до того, как возник конфликт вокруг Тайваня, который может перерасти в военный, ожидалось столкновение флотов США и Китая именно из-за спора между Филиппинами и КНР.

Международный арбитраж вынес решение в пользу Филиппин, но Китай его не признал. И вдруг странным образом, восемь лет спустя об этом вспоминают на уровне министров иностранных дел стран G7. Они также признают безосновательными территориальные претензии Китая,

– подчеркнул Вигиринский.

Пекин в свою очередь через несколько дней после этого заявляет о новых военных учениях.

Андрей Вигиринский о причине новых военных учений Китая: смотрите видео

Пекин демонстрирует боевую готовность

"Выстраивается определенная закономерность – на каждый политический шаг вроде встречи президента Тайваня Цай Инвень со спикером Конгресса Кевином Маккарти Пекин также реагирует не дипломатично, а военными учениями", – отметил собеседник.

Китай таким образом демонстрирует миру боевую готовность решать вопросы территориальной целостности военным путем.

Однако каждые такие учения влияют на экосистему экономических отношений и политическую напряженность. Но Китай такая демонстрация того, что он готов использовать все средства, устраивает,

– уверен политолог.

В Южнокитайском море также есть страны, находящиеся в зоне интересов США. В частности, Южная Корея, Япония и Тайвань. Они также озабочены вопросами безопасности.

И они могут быть неуверенными в том, что Соединенные Штаты смогут выполнить роль гарантов их безопасности,

– предположил он.

Однако сложившееся напряжение не обязательно приведет к военному столкновению в ближайшее время. Однако, по мнению Андрея Вигиринского, есть понимание, что Китай будет отвечать на внешние угрозы именно таким образом.

По теме США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая

Больше о новых учениях армии Китая