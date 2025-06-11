Отказался ехать в ТЦК: в Полтаве произошел конфликт между мужчиной и группой оповещения
- В Полтаве мужчина отказался ехать в ТЦК, что привело к конфликту с группой оповещения; его задержали, применив физическую силу.
- Мужчина нанес телесные повреждения патрульному и повредил бодикамеру, после чего его отвезли в медучреждение из-за жалоб на самочувствие.
В Полтаве у мужчины возник конфликт с группой оповещения. В соцсетях публиковали видео, на котором видно, как он кричал и держался за столб, чтобы его не посадили в полицейскую машину.
Кроме этого, мужчина отказался ехать в ТЦК и пытался убежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавское областное ТЦК и СП.
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Что известно о конфликте между мужчиной и группой оповещения
По данным Полтавского областного ТЦК и СП, конфликт произошел около 09:00 11 июня. Тогда группа оповещения в составе полицейских и сотрудников ТЦК остановила мужчину без военно-учетных документов. Однако он хотел убежать.
Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина о том, что в случае, если он не будет выполнять законные требования полицейского, его задержат.
Поскольку требования полицейских были проигнорированы, патрульные применили физическую силу, согласно статье 45 Закона Украины "О национальной полиции", и провели административное задержание. Во время конфликта нарушитель нанес телесные повреждения патрульному и повредил бодикамеру,
– говорят в Полтавском ТЦК.
Там добавляют, что на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу и "скорую". Мужчина, которого пытались задержать, пожаловался на плохое самочувствие и также вызвал медиков. В связи с этим его отвезли в медучреждение.
В ТЦК также уверяют, что военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки не совершили никаких противоправных действий в отношении задержанного.
К слову, похожие случаи случались и раньше. В частности, в феврале этого же года в Полтавской области застрелили сотрудника ТЦК во время сопровождения военнообязанных на заправке в Пирятине. Тогда нападавший забрал оружие и скрылся.
Полиции удалось задержать предполагаемого убийцу и его сообщника, виновным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.