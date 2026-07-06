Проблема не в УПА: экономист назвал истинную причину всех претензий Польши к Украине

Конфликт между Польшей и Украиной, который недавно обострился, будет трудно разрешить, поскольку его корни лежат далеко не в историческом прошлом. Проблему нужно искать в процессах, происходящих сегодня.

Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, что причина конфликта между Варшавой и Киевом заключается не в том, о чем заявляют польские власти. Напомним, что Польша возмутилась тем, что одно из подразделений ВСУ получило название "Героев УПА".

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Что стало камнем преткновения в польско-украинских отношениях?

Пендзин отметил, что первопричина всех этих процессов гораздо глубже и преодолеть ее будет чрезвычайно трудно. Когда поляки говорят, что это может стать достаточно серьезным препятствием на пути Украины в Европейский Союз, то на самом деле так оно и есть.

Украина и Польша – аграрные страны. На сегодняшний день в Польше 29 миллионов избирателей, и примерно 12 миллионов из них связаны с сельским хозяйством. Всего в Польше 4 миллиона фермерских хозяйств, которые существуют только благодаря дотациям из Брюсселя. Размер среднего фермерского хозяйства в Польше составляет 9 гектаров, преимущественно на песчаных почвах. Например, в Украине размер среднего фермерского хозяйства составляет 81 гектар на черноземе. Поэтому, по словам экономиста, понятно, кто из них на сегодняшний день более вынослив. Бесспорно, что украинское сельское хозяйство.

Что является первопричиной конфликта между Польшей и Украиной: смотрите видео

Как отметил Пендзин, постоянно предпринимаются попытки не допустить украинскую сельскохозяйственную продукцию на европейский рынок. Более того, поляки прямо заявляют, что если Украина вступит в Европейский Союз и получит полномочия на часть европейской аграрной дотации, то поляки получат меньшую долю этой дотации.

Поэтому понятно, что все, что связано с героями УПА, с Волынской трагедией, – это попытка на сегодняшний день замедлить движение Украины в Европейский Союз в ответ на ожидания польского аграрного сектора,

– пояснил он.

Польский политикум периодически поднимает вопрос об УПА, чтобы понравиться определенным слоям своего электората. Он напомнил, что сейчас камнем преткновения стала Волынская трагедия, а полтора года назад имело место блокирование границ для украинской аграрной продукции со стороны поляков.

Все это является проявлениями одной причины. И она никуда не исчезнет. Потому что объективно польский аграрный сектор не сможет прожить без дотаций из Брюсселя, и делиться ними ни с кем не хочет. Тем более с украинцами,

– отметил Олег Пендзин.

Он также напомнил, что в 2027 году в Польше пройдут парламентские выборы. И процессы, наблюдаемые в польско-украинских отношениях, – это один из триггеров, с помощью которых будут раскачивать общество перед выборами.