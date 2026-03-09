Раскол в лагере Трампа происходит не из-за пророссийских симпатий, а из-за изоляционистов, которые принципиально против любых войн за пределами США. Однако главная проблема остается без ответа, что делать после завершения активной фазы бомбардировок.

Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что конфликт вокруг Ирана зашел в тупик – ни одна из сторон не контролирует его развитие, стратегии выхода нет, а экономические последствия для США и мира могут оказаться гораздо более серьезными.

Действительно ли Трамп стремится к демонстрации силы, а не мира?

Изоляционисты в лагере Трампа допускают вмешательство США только в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе – все остальное, включая Иран и Европу, считают не американским делом.

До Второй мировой войны изоляционисты доминировали, потом США стали мировым лидером и в этом видели свое величие. При Трампе возникла противоречивая ситуация: если в прошлом году он стремился к миру и прекращению войн, то 2026 год стал годом "воинственного" Трампа, которому явно понравилось демонстрировать силу. Трамп намекает на Кубу как следующую цель,

– сказал Фесенко.

Однако американские военные, в отличие от Трампа, делают ставку на постепенное истощение иранской ПВО и ракетного потенциала, что со временем позволит наносить все более эффективные удары. Главная цель – разрушить способность Ирана наносить удары по другим странам и американским объектам.

Грозит ли затягивание войны мировой экономике?

Требование Трампа избрать нового аятолла с его разрешения – это абсолютно неадекватно, и об этом уже пишут американские медиа, ссылаясь на данные разведки. Разрушить объекты можно, но главная проблема операции, что делать после завершения активной фазы бомбардировок – до сих пор остается без ответа,

– сказал Фесенко.

Затягивание войны невыгодно для США из-за экономических последствий, а Иран выбрал крайне нерациональную тактику – обстреливает практически всех соседей, включая ОАЭ, Азербайджан и даже Турцию.

Удары по Дубаю Фесенко связывает с каким-то личным "зубом" Тегерана на город, возможно из-за финансовых схем обхода санкций, которые когда-то совместно использовали Россия и Иран.

"Рост цен на бензин в год выборов – это смертельный политический индикатор для правящей партии, поэтому Трамп любой ценой будет пытаться одержать победу в Иране. Но говорить о победе в тот самый день, когда Иран бьет по Дубаю – бессмысленно. Оптимальный вариант – завершить войну за 4 – 5 недель, но вопрос остается открытым", – пояснил Фесенко.

Обратите внимание! Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что США разрешили Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть. По мнению эксперта, такая инициатива со стороны Вашингтона является благоразумной, ведь именно США подтолкнули Индию к этому, взяв контроль в свои руки. Хотя Дональд Трамп имел несколько вариантов действий, он выбрал правильный.

Что еще известно о событиях на Ближнем Востоке?