Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что конфликт вокруг Ирана зашел в тупик – ни одна из сторон не контролирует его развитие, стратегии выхода нет, а экономические последствия для США и мира могут оказаться гораздо более серьезными.

Действительно ли Трамп стремится к демонстрации силы, а не мира?

Изоляционисты в лагере Трампа допускают вмешательство США только в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе – все остальное, включая Иран и Европу, считают не американским делом.

До Второй мировой войны изоляционисты доминировали, потом США стали мировым лидером и в этом видели свое величие. При Трампе возникла противоречивая ситуация: если в прошлом году он стремился к миру и прекращению войн, то 2026 год стал годом "воинственного" Трампа, которому явно понравилось демонстрировать силу. Трамп намекает на Кубу как следующую цель,

– сказал Фесенко.

Однако американские военные, в отличие от Трампа, делают ставку на постепенное истощение иранской ПВО и ракетного потенциала, что со временем позволит наносить все более эффективные удары. Главная цель – разрушить способность Ирана наносить удары по другим странам и американским объектам.

Грозит ли затягивание войны мировой экономике?

Требование Трампа избрать нового аятолла с его разрешения – это абсолютно неадекватно, и об этом уже пишут американские медиа, ссылаясь на данные разведки. Разрушить объекты можно, но главная проблема операции, что делать после завершения активной фазы бомбардировок – до сих пор остается без ответа,

– сказал Фесенко.

Затягивание войны невыгодно для США из-за экономических последствий, а Иран выбрал крайне нерациональную тактику – обстреливает практически всех соседей, включая ОАЭ, Азербайджан и даже Турцию.

Удары по Дубаю Фесенко связывает с каким-то личным "зубом" Тегерана на город, возможно из-за финансовых схем обхода санкций, которые когда-то совместно использовали Россия и Иран.

"Рост цен на бензин в год выборов – это смертельный политический индикатор для правящей партии, поэтому Трамп любой ценой будет пытаться одержать победу в Иране. Но говорить о победе в тот самый день, когда Иран бьет по Дубаю – бессмысленно. Оптимальный вариант – завершить войну за 4 – 5 недель, но вопрос остается открытым", – пояснил Фесенко.

