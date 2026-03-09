Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що конфлікт навколо Ірану зайшов у глухий кут – жодна зі сторін не контролює його розвиток, стратегії виходу немає, а економічні наслідки для США і світу можуть виявитися набагато серйознішими.

Чи справді Трамп прагне демонстрації сили, а не миру?

Ізоляціоністи у таборі Трампа допускають втручання США лише в Латинській Америці та Тихоокеанському регіоні – все інше, включно з Іраном і Європою, вважають не американською справою.

До Другої світової війни ізоляціоністи домінували, потім США стали світовим лідером і в цьому бачили свою велич. При Трампі виникла суперечлива ситуація: якщо минулого року він прагнув миру і припинення війн, то 2026 рік став роком "войовничого" Трампа, якому явно сподобалось демонструвати силу. Трамп натякає на Кубу як наступну ціль,

– сказав Фесенко.

Однак американські військові, на відміну від Трампа, роблять ставку на поступове виснаження іранської ППО і ракетного потенціалу, що з часом дозволить завдавати дедалі ефективніших ударів. Головна мета – зруйнувати здатність Ірану завдавати ударів по інших країнах та американських об'єктах.

Чи загрожує затягування війни світовій економіці?

Вимога Трампа обрати нового аятолу з його дозволу – це абсолютно неадекватно, і про це вже пишуть американські медіа, посилаючись на дані розвідки. Зруйнувати об'єкти можна, але головна проблема операції, що робити після завершення активної фази бомбардувань – досі залишається без відповіді,

– сказав Фесенко.

Затягування війни невигідне для США через економічні наслідки, а Іран обрав вкрай нераціональну тактику – обстрілює практично всіх сусідів, включно з ОАЕ, Азербайджаном і навіть Туреччиною.

Удари по Дубаю Фесенко пов'язує з якимось особистим "зубом" Тегерана на місто, можливо через фінансові схеми обходу санкцій, які колись спільно використовували Росія та Іран.

"Зростання цін на бензин у рік виборів – це смертельний політичний індикатор для правлячої партії, тому Трамп будь-що намагатиметься здобути перемогу в Ірані. Але говорити про перемогу в той самий день, коли Іран б'є по Дубаю – безглуздо. Оптимальний варіант – завершити війну за 4 – 5 тижнів, але питання залишається відкритим", – пояснив Фесенко.

