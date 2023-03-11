"В патриотической тусовке зреет мнение, что фюрер не настоящий": как Пригожин угрожает Путину
В России продолжаются серьезные противостояния за власть между руководством и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В русском обществе растет поддержка Пригожина. Эти настроения опасны для диктатора Владимира Путина.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожину выгодное поражение российских войск в Бахмуте, ведь тогда он назовет виновных и получит еще больше поддержки от россиян.
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Есть опасность для Путина
Пионтковский отметил, что конфликты между генштабом России и Пригожиным небезопасны для самого Путина. Ряд значимых лиц в российском обществе уже поддерживают владельца ППК "Вагнер", эти настроения постоянно растут.
В этой патриотической тусовке зреет мнение, что фюрер ненастоящий. Он (Путин – 24 Канал) не смог наказать коррупционеров, генералов, проигрывающих на войне. Вот национальный герой. Эти настроения растут, Пригожин активно на них играет,
– считает он.
Российский публицист подчеркнул, что конфликт внутри российского руководства активно продолжается. Пригожин заинтересован в поражении россиян в Бахмуте, ведь тогда он сможет назвать виновных и получить еще больше поддержки.
"Рано или поздно Пригожина "уберут". В случае поражения он становится провидцем, предупреждающим армию и народ об измене генштаба. Я думаю, что даже он играет на поражение россиян в районе Бахмута", – добавил Пионтковский.
Пионтковский об угрозе Путину в лице Пригожина: смотрите видео
ISW о ситуации вокруг Бахмута
- Россияне продолжают наступать на Бахмут. Ситуация там очень сложная и динамичная. Россияне продолжают взимать дополнительные ресурсы в Бахмут. Вероятно, вагнеровцы ожидают помощи, прежде чем продолжить наступать в город с восточного направления.
- В ISW предположили, что 9 марта российские войска, вероятно, продвинулись северо-западнее Бахмута. Эксперты сделали такой вывод из заявлений Евгения Пригожина, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" полностью захватили Дубово-Василовку (6 километров северо-западнее Бахмута). Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили поселок.
- Отмечается, что украинские силы, вероятно, оттеснили российские войска от Хромового, а сообщения о наведении понтонных мостов позволяют предположить, что украинские силы укрепляют свои позиции по критически важным наземным рубежам связи у Хромового.
- Эксперты сообщили, что наступательная операция вагнеровцев в восточном Бахмуте, похоже, вошла во временную тактическую паузу. Также остается непонятным, сохранят ли вагнеровцы свое оперативное преимущество в будущих наступлениях россиян в городе.