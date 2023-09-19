Обострение в Карабахе: почему в Ереване полиция применила светошумовые гранаты

В столице Армении начались протесты из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Впоследствии между протестующими и правоохранителями начались столкновения.

Вечером во вторник, 19 июня, в столице Армении Ереване прошли протесты, переросшие в столкновения с полицией. Причиной стало обострение в Нагорном Карабахе.

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Что происходит в Ереване

Протестующие потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна вмешаться в ситуацию с Карабахом. Также они выкрикивали лозунги с критикой армянского правительства. Некоторые митингующие швыряли у правоохранителей разные предметы.

В правоохранителей швыряют предметы: видео из соцсетей



В ответ полиция применила светошумные гранаты. На кадрах можно услышать несколько взрывов. Предварительно некоторые митингующие пытались штурмовать правительственное здание.

Применение светошумовых гранат во время схваток: видео из соцсетей



После взрывов от светошумовых гранат появился дым: видео из соцсетей



Как сообщили СМИ страны-агрессорки, протестующие также заблокировали российское посольство. Они собрались перед главным и задним входом. Также вражеские медиа заявили, что между митингующими и правоохранителями под этим дипломатическим представительством тоже произошли столкновения.

Очевидцы сняли схватку под зданием правительства: видео из соцсетей



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