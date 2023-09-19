Обострение в Карабахе: почему в Ереване полиция применила светошумовые гранаты
В столице Армении начались протесты из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Впоследствии между протестующими и правоохранителями начались столкновения.
Вечером во вторник, 19 июня, в столице Армении Ереване прошли протесты, переросшие в столкновения с полицией. Причиной стало обострение в Нагорном Карабахе.
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Что происходит в Ереване
Протестующие потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна вмешаться в ситуацию с Карабахом. Также они выкрикивали лозунги с критикой армянского правительства. Некоторые митингующие швыряли у правоохранителей разные предметы.
В правоохранителей швыряют предметы: видео из соцсетей
В ответ полиция применила светошумные гранаты. На кадрах можно услышать несколько взрывов. Предварительно некоторые митингующие пытались штурмовать правительственное здание.
Применение светошумовых гранат во время схваток: видео из соцсетей
После взрывов от светошумовых гранат появился дым: видео из соцсетей
Как сообщили СМИ страны-агрессорки, протестующие также заблокировали российское посольство. Они собрались перед главным и задним входом. Также вражеские медиа заявили, что между митингующими и правоохранителями под этим дипломатическим представительством тоже произошли столкновения.
Очевидцы сняли схватку под зданием правительства: видео из соцсетей
Что говорят эксперты об обострении в Нагорном Карабахе
- Недавно политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом предположил, что Азербайджан сможет полностью или частично восстановить свою территориальную целостность, если не вмешаются "российские миротворцы" и Иран. Если же они это сделают, то может повториться ситуация, которая была во время Вторай карабахской войны.
- Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе может повлиять на российско-украинскую войну. Ведь обстоятельства могут заставить страну-агрессорку перебросить туда часть ресурсов.