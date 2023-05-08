Мышиная возня вокруг Бахмута: почему тикток-войска Кадырова выступили против "зеков" Пригожина

На днях главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что из-за снарядного голода на Бахмутском направлении его бойцы вынуждены будут покинуть город 10 мая. Ему жестко ответил чеченский "генерал тикток-войск" Рамзан Кадыров и выразил готовность "героически" выйти вместо него на поле боя, но, возможно, он просто ищет новую локацию для видео.

В России уже давно начались внутренние конфликты, которые могут сыграть на руку Украине, и ярко это показывает ситуация на Бахмутском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

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"Есть такая русская пословица, очень подходящая к этой ситуации: дружба дружбой, а табачок врозь. На самом деле Пригожин и Кадыров никогда друзьями не были, скорее, подельниками, это слово характеризует членов общей преступной группы, объединенных общими интересами, грабежом и тому подобное", – прокомментировал военнослужащий.

На что претендуют "воины"

По словам Березовца, Пригожин в этой войне поставил большие ставки, ведь он сражается за власть в России. Кадырову примитивный интеллект все же позволил понять, что захватить власть во всей России он не сможет, поэтому хочет остаться единственным хозяином Чечни на момент, когда России придет конец.

Кадыров просто планирует закрыться в Чечне и надеется, что армия защитит от всех врагов, говорится о тысячах родственников чеченцев, боровшихся за свободу, и чья кровь на его руках.

Если кадыровцы заменят вагнеровцев на фронте, это будет для нас позитивом. Потому что кадыровская гвардия хорошо себя показывает только как каратели, а как воины на первой линии они, откровенно говоря, никакие. Эти тикток-войска пригодны только для наказания мирного населения,

– резюмировал Березовец.

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