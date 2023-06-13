На пороге вооруженного противостояния: у Пригожина конфликт не только с минобороны

Главарь наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пошел на открытый конфликт с российским министерством обороны. Какие бы ни были последствия, все это играет на руку Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Пригожин конфликтует не только с российским минобороны, но и с Кремлем – как минимум с Администрацией Президента.

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Пригожин стал популярнее Путина

Пригожину запрещают появляться на российском телевидении, а СМИ освещать его деятельность. Это вопрос, который напрямую курирует Администрация. Он ездит по стране и встречается со своим активом. Это сродни перевыборным поездкам будущего конкурента Путина.

"Пригожин нарушил все возможные номенклатурные правила и начал конкурировать с самим Путиным. Недавно проводили исследование топ-поисков в сети интернет, демонстрирующее, что россияне вдвое чаще ищут фамилию Пригожина, чем Путина", – заявил Эйдман.

Вагнеровцы либо исчезнут, либо пойдут войной на минобороны

Он добавил, что Россия находится на пороге военного конфликта между ЧВК "Вагнера" и министерством обороны. С 1 июля "вагнеровцы" становятся вне закона, а минобороны обязано забрать у них оружие, если они официально не оформятся в министерстве. Пригожин на это точно не пойдет.

"Он даже вербует представителей других "добровольческих формирований", которые не хотят подписывать контракт. У российского минобороны не останется иного выбора, как применить оружие против него и его людей", – подчеркнул политолог.

Если Пригожин будет отказываться от контрактов, то может вернуться в "бизнес" в Африке, где вагнеровцы были до начала вторжения. Третий вариант – статус-кво останется, и это на руку Украине. Смута внутри России будет только нарастать.

Что известно о конфликте Пригожина и минобороны России