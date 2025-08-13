Директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов отметил 24 Каналу, что об этом говорят авторитетные источники. Такая политика Азербайджана будет адекватным ответом на действия россиян.

Как изменилась позиция Азербайджана?

В течение трех лет предприятия Азербайджана в Украине не попадали под атаки россиян. Это было выгодно для обеих сторон, но ситуация изменилась. Теперь эта инфраструктура также подвергается ударам.

Второй элемент – это сигнал России. Стоит вспомнить, что Азербайджан не поставлял оружие ни России, ни Украине, но организовывал гуманитарную помощь,

– рассказал Фархад Мамедов

После крайней разговора с Владимиром Зеленским, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 миллиона доллара для проведения работ по восстановлению инфраструктуры, которая пострадала.

К тому же в Украине появился азербайджанский газ. Его объемы пока очень небольшие. Но важно, что он попал на рынок тогда, когда российского газа там уже не было. То есть о конкуренции не говорится.

"Все это сигналы российской стороне, что Азербайджан может пересмотреть позицию. Но инициатором этого является не Баку, а Москва. Там хотят, чтобы Азербайджан возложил часть ответственности за сбитие их самолета на Украину", – подчеркнул Фархад Мамедов.

Ильхам Алиев не хочет этого делать, потому что очевидно, что именно Россия 25 декабря 2024 года сбила пассажирский самолет. Она лишь пытается прикрываться тем, что якобы работала по украинским беспилотникам.