Будет тихий саботаж: как будет происходить конфликт российской армии с Пригожиным

Российская армия и минобороны будут конфликтовать с Пригожиным. Это не будут откровенные стычки, это будет тихий саботаж.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Пригожин на Донбассе ведет игру, бросает в бой людей, не нужных Кремлю.

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Герасимов злопамятный

Ступак рассказал, что Герасимов и генштаб России теперь будут сосредоточены исключительно на Украине. Герасимов злопамятен, он помнит публичные оскорбления в свою сторону. Его назначение – это турбулентность для Пригожина. Даже Ковальчук может спасти от мести.

Месть будет тихой, как украинская ночь. Герасимов не будет открыто втягиваться в конфликт, но будет Пригожина совать в бесперспективные, наиболее опасные участки фронта, где наиболее горячо, где наиболее бесперспективно, чтобы они там стачивали себя,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что это будет тихий саботаж. У "вагнеровцев" будут возникать проблемы со снабжением вооружения и тому подобное. Герасимов же будет клеить дурака и будет говорить, что это "укропы" все уничтожили.

Ступак о том, как будет происходить конфликт российской армии с Пригожиным: смотрите видео

Пригожину нужна личная победа

По словам эксперта Украинского института будущего, Пригожину нужна личная победа, его "вагнеровцев" без участия регулярных российских войск. Если же такой победы не будет, его не отстранят от войны, но для него закроется много дверей в Кремле и его статус упадет.

"Будет меньше поставок к ЧВК, меньше денег для него, меньше людей, меньше возможностей. Денежная речушка будет уменьшаться, эта ЧВК будет уменьшаться, пока ее, как вариант, не подберет кто-то другой из олигархов и будет снова из новых источников финансировать", – заметил Ступак.

Как он отметил, в России в состав армии еще в октябре приняли ЧВК "Редут". Ей разрешили набирать так же зэков. Это альтернатива "вагнеровцам" от минобороны. Теперь эта ЧВК будет лучше обеспечиваться, а "вагнеровцы" будут получать все по остаточному принципу.

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