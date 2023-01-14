Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Пригожин на Донбасі веде гру, кидає в бій людей, які не потрібні Кремлю.

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Герасимов злопам'ятний

Ступак розповів, що Герасимов і генштаб Росії тепер будуть замкнуті виключно на Україні. Герасимов злопам'ятний, він пам'ятає публічні образи у свій бік. Його призначення – це турбулентність для Пригожина. Навіть Ковальчук може не врятувати від помсти.

Помста буде тиха, як українська ніч. Герасимов не буде відкрито втягуватись у конфлікт, але буде Пригожина пхати в безперспективні, найбільш небезпечні ділянки фронту, де найбільш гаряче, де найбільш безперспективно, щоб вони там сточували себе,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Він додав, що це буде тихий саботаж. У "вагнерівців" будуть виникати проблеми з постачанням озброєння тощо. Герасимов же клеїтиме дурня й говоритиме, що то "укропи" все знищили.

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Пригожину потрібна особиста перемога

За словами експерта Українського інституту майбутнього, Пригожину потрібна особиста перемога, його "вагнерівців" без участі регулярних російських військ. Якщо ж такої перемоги не буде, то його не усунуть від війни, але для нього закриється багато дверей у Кремлі і його статус упаде.

"Буде менше постачання до ПВК, менше грошей для нього, менше людей, менше можливостей. Грошова річечка буде зменшуватись, ця ПВК буде зменшуватись, поки її, як варіант, не підбере хтось інший з олігархів і буде знову з нових джерел фінансувати", – зауважив Ступак.

Як він зазначив, у Росії до складу армії ще в жовтні прийняли ПВК "Редут". Їй дозволили набирати так само зеків. Це альтернатива "вагнерівцям" від міноборони. Тепер ця ПВК буде краще забезпечуватись, а "вагнерівці" отримуватимуть усе за залишковим принципом.

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