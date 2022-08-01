В НАТО заявили, что KFOR готовы вмешаться в конфликт Косово и Сербии

Международные силы НАТО в Косово тщательно следят за ситуацией. Если стабильность в стране окажется под угрозой, KFOR вмешается.

Днем в KFOR заявили, что общая ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово напряженная. В то время сербы установили там на дорогах блокпосты.

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KFOR может вмешаться в конфликт Косово и Сербии

KFOR под руководством НАТО тщательно наблюдает за ситуацией в Косово. Международные силы НАТО готовы вмешаться, если стабильность в стране окажется под угрозой. KFOR будет принимать все необходимые меры для постоянной поддержки безопасности в Косово в соответствии со своим мандатом ООН.

Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасной среды и свободы передвижения для всех людей Косово,

– говорится в заявлении.

Там добавили, что KFOR занимает заметную и гибкую позицию на местах, а командующий поддерживает контакты со всеми основными собеседниками, в частности представителями силовых структур Косово и начальником обороны Сербии.

НАТО также продолжает поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом через диалог под руководством ЕС. Североатлантический союз призывает все стороны продолжать переговоры.

"Они (переговоры – 24 канал) имеют ключевое значение для регионального мира и безопасности. Не будет реалистичных перспектив для лучшего будущего в Балканах без полного уважения прав человека и демократических ценностей, верховенства права, внутренних реформ и добрососедских отношений. Конструктивный диалог – залог региональной стабильности", – отметили в НАТО.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что наибольшую ответственность за ситуацию на севере Косово несут президент Сербии Александар Вучич и директор Офиса Косово в правительстве Сербии Петр Петкович. В то же время последний заявил, что виноват в нынешней ситуации только Курти, который своими безответственными шагами "вызывает новый кризис" в Косово.

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