россии здесь нет: дипломат спрогнозировал, насколько прочным будет соглашение Сербии и Косово

Сербия и Косово пришли к соглашению о взаимном признании личных документов граждан. Учитывая то, кто стал гарантом этой договоренности, вероятно, что она будет долговременной.

Об этом 24 каналу сообщил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (в 2010 – 2017 годах) Александр Левченко. Он подчеркнул, что россии там вообще не оказалось.

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"россии здесь нет"

Левченко отметил, что гарантами договоренности между Сербией и Косово относительно удостоверений личности являются Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Более могущественных игроков не может быть на европейском континенте.

Здесь гаранты серьезные, поэтому она будет долговременной, поэтому эта договоренность серьезная. И, собственно говоря, россии здесь нет,

– подчеркнул он.

Хотя, по словам дипломата, россия раздувала национализм, заявляла через своих сторонников в Белграде, что Косово хочет снова насмехаться над Сербией.

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"У россии остается серьезное лобби в Белграде"

Левченко напомнил, что при аналогичной ситуации в прошлом году российский посол даже приезжал на административную границу вместе с военным атташе. Там он провоцировал и призвал косовских сербов не останавливаться, бороться до последнего.

Ему объяснили, что эти вещи – внутренние дела Сербии, а не россии,

– сказал посол.

Он заметил, что россию оттеснили на задний край, но это вовсе не означает, что она снова не придумает какую-то провокацию. У россиян ведь очень высокие рейтинги и поддержка в Белграде.

У россии есть свое очень серьезное политическое лобби в Белграде,

– отметил Левченко.

И это пророссийское лобби, добавил он, получит очень серьезные позиции в новом правительстве Сербии, в частности, в секторе безопасности. Поэтому не следует исключать, что может произойти какое-нибудь обострение по другому направлению.

Конфликт Сербии и Косово: что известно

Напряжение между Сербией и Косово возникло в конце июля. Косово заявило, что запретит въезжать на свою территорию с сербскими документами, не будет признавать автомобильные номера.

Вечером 31 июля на границе Сербии и частично признанной страны Косово прозвучала сирена и слышались звуки выстрелов. После напряженной ночи переговоров решение, спровоцировавшее обострение, отложили на месяц.

27 августа стало известно, что Сербия и Косово разрешили противоречия по въездным документам. В Евросоюзе приветствовали решение, поскольку оно поможет избежать эскалации конфликта.

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