Про це 24 каналу повідомив посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (у 2010 – 2017 роках) Олександр Левченко. Він наголосив, що росії там узагалі не виявилося.

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"росії тут нема"

Левченко зазначив, що гарантом домовленості між Сербією і Косово щодо посвідчень особи є Євросоюз і Сполучені Штати Америки. Більш могутніх гравців не може бути на європейському континенті.

Тут гаранти серйозні, тому вона буде довготривалою, тому ця домовленість є серйозною. І, власне кажучи, росії тут нема,

– наголосив він.

Хоча, за словами дипломата, росія роздмухувала націоналізм, заявляла через своїх прибічників у Белграді, що Косово хоче знову насміхатися над Сербією.

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"У росії залишається серйозне лобі у Белграді"

Левченко нагадав, що за аналогічної ситуації минулого року російський посол навіть приїжджав на адміністративний кордон разом із військовим аташе. Там він провокував та закликав косовських сербів не зупинятися, боротися до останнього.

Йому пояснили, що ці речі – внутрішні справи Сербії, а не росії,

– сказав посол.

Він зауважив, що росію наразі відтіснили на задній край, але це зовсім не означає, що вона знову не придумає якусь провокацію. Адже у росіян дуже високі рейтинги й підтримка у Бєлграді.

У росії є своє дуже серйозне політичне лобі у Белграді,

– зазначив Левченко.

І це проросійське лобі, додав він, отримає дуже серйозні позиції в новому уряді Сербії, зокрема, в секторі безпеки. Тому не треба виключати, що може відбутися якесь загострення за іншим напрямом.

Конфлікт Сербії та Косово: що відомо

Напруга між Сербією та Косово виникла наприкінці липня. Косово заявило, що заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами, не визнаватиме автомобільні номери.

Увечері 31 липня на кордоні Сербії та частково визнаної країни Косово пролунала сирена та було чути звуки пострілів. Після напруженої ночі перемовин рішення, яке спровокувало загострення, відклали на місяць.

27 серпня стало відомо, що Сербія та Косово вирішили суперечності щодо в'їзних документів. У Євросоюзі привітали рішення, оскільки воно допоможе уникнути ескалації конфлікту.

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