На фоне протестов против отставки Федорова: военные пишут о давлении со стороны командования ВСУ

Украинские военные начали сообщать о давлении, которое на них оказывает командование Вооруженных сил Украины. Это произошло после того, как они высказались против отставки министра обороны Михаила Федорова.

Об этом украинские военнослужащие писали в своих аккаунтах в социальной сети Threads.

Какое давление оказывается на военных, выступающих против отставки Федорова?

Начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова написала на своей странице в фейсбуке, что ей позвонили из командования Сил беспилотных систем, чтобы выяснить, в каком подразделении служит Дмитрий Козятинский – бывший боевой медик ее медслужбы. Как отметила Михайлова, он уволился из армии еще год назад.

"Репрессии" в 2026 году в армии – это когда тебе звонят из КСБС с очень срочным желанием выяснить, в каком же подразделении проходит службу парень, который пишет в интернете об акциях протеста и призывает людей присоединяться. И, как вы понимаете, не для того, чтобы вручить ему или мне, как начальнику, грамоту,

– написала Михайлова.

Она также заявила, что в настоящее время военные не могут публично высказать свою позицию или принять участие в мирных акциях даже во время законного отпуска без упреков.

"Сегодня преследуют военных, которые высказывают свое мнение. Которые, не дай бог, еще и выходят на мирные акции. Да, даже во время своего законного отпуска. Ведь мы же здесь порабощенные крепостные. Я очень хочу, чтобы гражданские лица, ветераны (которые, возможно, уже призабыли, как работает армейский механизм) и СМИ понимали, почему на самом деле стоит действующему военному поддержка таких акций", – говорится в посте Михайловой.

Начальница медицинской службы "Ульф" также отметила, что после ее участия в акции в Днепре в поддержку НАБУ и САП лично ей "почти ничего не сказали", однако ее руководство, по ее словам, получило "достаточно внимания".

Для многих военных поддержка протестов может стоить должности. Звания. Выговоров. Закрытых перспектив. Или просто "профилактического разговора", чтобы человек не забывал, где он и кому служит. И именно это является самой большой проблемой,

– написала Алина Михайлова.

Она также подчеркнула, что военные остаются гражданами и имеют право на собственное мнение.

"Армия защищает не только территорию. Она защищает государство, в котором граждане имеют право на собственное мнение. Если военный, который ежедневно рискует жизнью ради этого государства, начинает бояться высказать свою гражданскую позицию – это проблема не отдельного человека. Это проблема самого государства", – говорится в посте.

Михайлова также обратилась к Генеральному штабу и Офису президента, призвав их учитывать последствия таких решений.

Украинский военный и боевой медик эвакуационного экипажа 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Вицик" также подтвердил факт давления на отдельных военных со стороны командования ВСУ.

Некоторые мои сослуживцы, которых я знаю лично не один год, все же начали получать замечания от командиров и начальников за публичные высказывания против власти, против высшего военного руководства, что мне только напоминает – по таким законам действуют те, с кем мы воюем. Дослужились,

– написал "Вицик".

Украинский волонтер и бывший советник Министерства обороны Сергей Стерненко сообщил, что во время митинга против увольнения Федорова в Киеве 16 июля представители Военной службы правопорядка попытались задержать военного. Однако те покинули место происшествия после того, как люди начали скандировать "позор".

"Мне известно, что сейчас Сырский отдал приказ выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест, а также угрожать им наказанием", – отметил Стерненко.

Сергей Стерненко показал, как представители ВСП попытались задержать военного на протесте в Киеве / Пост из аккаунта волонтера в Threads

В сети также распространялся скриншот с сообщением, которое, вероятно, пришло одному из военнослужащих от руководства. В письме напомнили о "запрете на участие военнослужащих в любых политических мероприятиях – как физически, так и в информационном пространстве".



Предполагаемое сообщение военнослужащему на фоне протестов в Украине / Фото из аккаунта @lora_pl в соцсети Х

Как в сети реагируют на подобное давление на военных?

Пользователи в сети резко негативно реагируют на вероятное давление на военнослужащих из-за их позиции против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Военнослужащий Виталий Кас написал, что Устав не запрещает действующим военнослужащим высказывать свои оценочные суждения по поводу того или иного решения властей.

Многие волонтеры и гражданские лица, в частности те, кто участвовал в митингах, отмечали, что, если соответствующее давление подтвердится, тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен "понести уголовную ответственность".

Как украинцы реагируют на возможное давление на военных из-за их позиции по вопросу отставки Федорова / Скриншоты из аккаунтов Threads

Сергей Стерненко, в свою очередь, также предоставил новые свидетельства того, что на военнослужащих может оказываться давление из-за их позиции.

Новые свидетельства о давлении / Фото с телеграм-канала Сергея Стерненко

Напомним, 17 июля в Украине продолжились протесты из-за отставки Михаила Федорова. Участники митингов требуют, чтобы народные депутаты вернулись в Верховную Раду с каникул и восстановили Федорова в должности министра обороны.