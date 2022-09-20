США меняют свою политику: почему Байден пообещал защищать Тайвань

В США оценивают риски от заявлений и действий КНР по Тайваню. Учитывая возможные угрозы, Вашингтон начинает отказываться от политики "стратегической неопределенности".

Американское руководство пытается реагировать на возможные "односторонние действия" Пекина в Азии. Об этом 24 каналу рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта.

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Эксперт отметил, что США постепенно отходят от своей политики "стратегической неопределенности", которую Вашингтон реализовывал десятки лет по отношению к Китаю и Тайваню.

Эта политика заключалась в том, что США никогда открыто и прямо не заявляли, что они будут военным путем защищать Тайвань в случае вторжения КНР. Между Китаем, Тайванем и США подписан договор о сотрудничестве, в котором определено, что США, в случае необходимости, будут оказывать "военную помощь", но не понятно, в чем она будет заключаться.

– объяснил специалист.

По его словам, США длительное время сохраняли статус-кво, однако сегодня постепенно переходят к четким и прямым формулировкам – что США военным путем окажут помощь в случае односторонних действий КНР.

"Пекин проводит более агрессивную политику по отношению к Тайваню, усиливает ВМС страны, ядерный и другие компоненты, которые предназначены для захвата необорудованных и оборудованных островов. Также мы наблюдаем за усилением риторики относительно того, что Китай готов установить контроль над Тайванем в том числе и военным путем", – добавил обозреватель.

Будут ли защищать США Тайвань от Китая: смотрите видео

Он указал, что подобные подходы Пекина записаны во многих политических документах. То же демонстрирует высшее руководство Китая, которое поднимает проблему Тайваня на официальных мероприятиях и встречах.



"В настоящее время в США оценивают риски, которые звучат от КНР. В связи с этим они, вероятно, констатируют, что они увеличиваются – это видно из риторики и действий. Поэтому Вашингтон меняет политику, чтобы четко продемонстрировать Китаю, что любые односторонние действия вызовут негативную реакцию, включая военное вмешательство США", – резюмировал Пойта.

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Позиция США по отношению к Тайваню: что известно

Летом 2022 года произошло новое обострение американо-китайских отношений из-за проблемы Тайваня. КНР считает остров своей территорией, которую планирует "освободить" в ближайшее время. В то же время, страны Запада и, в частности, США против таких намерений Пекина.

Обострение происходило на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Пекине выступили категорически против такой инициативы. США и КНР стояли на пороге полномасштабного военного конфликта, однако по приезду Пелоси Пекин не решился на военные действия и объявил о проведении военных учений.

Впоследствии остров посетила сенатор-республиканка Марша Блэкберн. Своими поездками должностные лица хотели подтвердить поддержку Тайваня, а также напомнить Пекину, что США его не боятся.

Отметим, что у США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем. Но это не мешает государству оказывать острову оборонную поддержку.

19 сентября стало известно, что президент США Джо Байден заявил, что войска его страны будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

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