Украина – это не "чуть позже": Зеленский сказал, как война в Иране повлияла на мирный процесс

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание мира от российской агрессии в Украине. Конфликт между Ираном и США значительно повлиял на поставки ключевого вооружения для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью для CNN.

Как война на Ближнем Востоке влияет на переговоры по Украине?

Глава государства отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке сместила фокус международного сообщества с российского вторжения в Украину. В то же время он назвал ошибкой предположение, что восстановление активного мирного процесса в Украине невозможно, пока не стабилизируется ситуация в Иране.

По словам Зеленского, технические переговоры с представителями США продолжаются, впрочем, возможности личной встречи пока нет, поскольку продолжается урегулирование войны в Иране.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке ударило по обороноспособности страны, констатирует президент. Он отметил, что некоторые поставки критически важного для Украины оружия были сорваны. Из-за ограниченности производственных мощностей США Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков, необходимых для защиты неба.

Какая сейчас ключевая проблема в мирных переговорах?

Ключевой проблемой в переговорном процессе являются одни и те же люди в урегулировании конфликта в Иране и в Украине. Речь идет о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте американского лидера Джареде Кушнере.

Нельзя говорить: "Мы поговорим об Украине чуть позже... Украина – это не "чуть позже". Украина уже переживает такую огромную трагедию, что мы должны найти способ решать эту проблему параллельно,

– сказал Зеленский.

Готова ли сейчас Украина к возобновлению переговоров?