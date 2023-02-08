Будем защищать нашу страну, – Байден жестко обратился к Китаю из-за угрозы нападения
Источник:Financial Times
Отношения между США и Китаем достаточно напряженные. Поэтому США будут защищать себя, если Китай будет угрожать их суверенитету.
Об этом заявил американский президент Джо Байден во время обращения в Конгрессе. По его словам, он готов работать с Китаем только в одном случае.
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Байден выразил жесткое послание Китаю
Я готов работать с Китаем там, где это может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну,
– заявил лидер США.
Байден подчеркнул, что его экономические планы помогают Соединенным Штатам выиграть в экономической конкуренции.
"Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной. Инвестируем в американские инновации, в области, которые будут определять будущее, и в которых правительство Китая намерено доминировать", – добавил президент.
Возможная война США и Китая
Недавно генерал Военно-воздушных сил США, командующий аэромобильным командованием Майк Миннихан заявил, что в 2025 году может начаться война США и Китая. Поэтому армия США обязана быть подготовлена к этому.
По его словам, поскольку в 2024 году в США состоятся президентские выборы, Вашингтон вынужден будет отвлечься, а президент Китая Си Цзиньпин будет иметь возможность начать войну в отношении Тайваня.