Вспомнил о ядерке: Блинкен оценил, насколько высоким был риск прямого конфликта США и России

У Вашингтона были разные моменты, когда возникали сомнения или беспокойство относительно мер, которые может принять Россия после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

В частности, в США были опасения относительно возможного использования ядерного оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью для The New York Times.

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Что сказал Блинкен о США и России

По мнению Блинкена, ситуация в 2022 году очень "сосредоточила разум". Впрочем, он считает, что Соединенным Штатам удалось избежать прямого конфликта с Россией. Американский чиновник признает, что Кремль сейчас проводит ряд подлых действий, среди которых гибридные атаки, диверсии и убийства.

Такие вещи случаются. Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были близкими, но это то, о чем мы должны были очень, очень помнить,

– подчеркнул Блинкен.

К слову, также высказался о ходе полномасштабной войны в Украине. Он сказал, от чего зависит будущее нашего государства. По его словам, Украина имеет чрезвычайный потенциал не только для выживания, но и для процветания в будущем.

Блинкен считает, что это зависит от решений, которые примет будущая администрация и многие другие страны. Ранее он подчеркнул, что решение о прекращении войны в Украине должны принимать сами украинцы, и отметил важность длительного прекращения огня для безопасности страны.