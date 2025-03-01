"Уважаю их работу": Сырский рассказал о противоречиях с DeepState

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что конфликта с DeepState у него сейчас нет. Он объяснил, что именно беспокоило Генштаб ранее.

Конфликт с DeepState исчерпан, стороны уже нашли общий язык. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бомбардир.

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Сырский отрицает конфликт с DeepState

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что конфликта с DeepState, как ранее сообщали многие медиа, в частности сами DeepState, он не имел.

Я уважаю ту работу, которую они делают как коллектив. Знаете, если у нас есть противоречия, то они касаются в основном того, что не каждую информацию можно обнародовать в режиме реального времени,

– сказал Сырский.

Он добавил, что это прежде всего влияет на успех и безопасность военных. Если они планируют какие-то операции, то об этом никто не должен знать. Сырский подчеркивает, что россияне мониторят все возможные ресурсы, в точу числе и частные организации.

Сырский подтвердил, что Генштаб имел встречи с DeepState, чтобы уладить конфликт. Сейчас, по его словам, стороны нашли общий язык и сотрудничают.