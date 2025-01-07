Ударил полицейского ножом: в Днепре произошел конфликт между ТЦК и гражданским мужчиной

В Днепре 7 января мужчина ранил ножом правоохранителя во время проверки военно-учетных документов. Нападавшего могут привлечь к ответственности.

Конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК и полиции произошел на одном из вокзалов Днепра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Представители ТЦК и правоохранители обратились к мужчине с просьбой показать свои военно-учетные документы. Он отказался это сделать, из-за чего возник конфликт.

Во время разговора мужчина достал из кармана нож и набросился на полицейского. Правоохранителю оказали медицинскую помощь.

У мужчины изъяли нож, которым он ранил полицейского. Полиция проводит проверку и обстоятельства происшествия. На нападавшего могут открыть уголовное дело по факту угроза или насилия в отношении работника правоохранительного органа.



У нападавшего изъяли нож / Фото отдела коммуникации полиции Днепропетровской области

В полиции отметили, что мужчина также написал заявление, в котором заявил, что его ранил работник ТЦК. По данному факту также будет продолжаться расследование.

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