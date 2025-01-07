Ударил полицейского ножом: в Днепре произошел конфликт между ТЦК и гражданским мужчиной
В Днепре 7 января мужчина ранил ножом правоохранителя во время проверки военно-учетных документов. Нападавшего могут привлечь к ответственности.
Конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК и полиции произошел на одном из вокзалов Днепра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Смотрите также ТЦК подал в розыск: что делать в таком случае
Резня в Днепре 7 января
Представители ТЦК и правоохранители обратились к мужчине с просьбой показать свои военно-учетные документы. Он отказался это сделать, из-за чего возник конфликт.
Во время разговора мужчина достал из кармана нож и набросился на полицейского. Правоохранителю оказали медицинскую помощь.
У мужчины изъяли нож, которым он ранил полицейского. Полиция проводит проверку и обстоятельства происшествия. На нападавшего могут открыть уголовное дело по факту угроза или насилия в отношении работника правоохранительного органа.
У нападавшего изъяли нож / Фото отдела коммуникации полиции Днепропетровской области
В полиции отметили, что мужчина также написал заявление, в котором заявил, что его ранил работник ТЦК. По данному факту также будет продолжаться расследование.
Конфликты с ТЦК: последние новости
- 3 января в Полтаве во время проверки документов работники ТЦК якобы сломали ногу гражданскому мужчине. В областном военкомате рассказали, что мужчина вел себя агрессивно и сам ударил одного из работников ТЦК в лицо и сбил его с ног. Двое других пытались сдержать нападавшего.
- В Сумах 2 января в местном ТЦК в результате конфликта между военным и гражданским умер мужчина. Он получил травмы, в больнице спасти его жизнь не удалось.
- В Вышгороде, Киевской области, полицейские и представители ТЦК пытались выманить водителя из машины, используя перцовые баллончики.