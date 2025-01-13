В Виннице произошел конфликт между прохожими, правоохранителями и ТЦК: полиция выясняет обстоятельства

В Виннице произошла стычка между прохожими, полицейским и работниками ТЦК и СП во время проверки документов. По данным полиции, мужчина в какой-то момент сбежал с места происшествия. В итоге правоохранители все же задержали и доставили мужчину в местный ТЦК.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на местные Телеграмм-каналы и полицию Винницкой области.

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Стычка с ТЦК и полицией в Виннице

13 января во время мониторинга социальных сетей полиция Винницкой области обнаружила видео, на котором зафиксирована ссора между гражданским мужчиной и сотрудниками ТЦК.

В полиции отметили, что около 11:00 мужчину остановили с целью проверки военно-учетных документов. Хотя он и назвал чужие данные, работники ТЦК установили его личность и выяснили, что он находится в розыске. Во время словесного конфликта мужчина сбежал.

Полиция начала поиски и через некоторое время задержала беглеца. На крики сбежались люди, которые начали защищать задержанного и нецензурно выражаться в сторону полицейских и сотрудников ТЦК. Между всеми участниками конфликта началась потасовка. Полицейские несколько раз пытались силой посадить мужчину в машину, но он сопротивлялся.

Во время конфликта у копа выпало табельное оружие. Как говорят в полиции, он не собирался его применять, а взял в руки, чтобы вернуть его в кобуру.

Мужчину, который начал конфликт, удалось задержать и доставить в Винницкий областной ТЦК и СП, где на него составили протокол об административном правонарушении.

В Виннице произошла стычка между прохожими, полицейским и сотрудниками ТЦК / Скриншоты 24 Канала

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