Туск пригрозил Орбану: какие инструменты есть у Польши, чтобы ответить на шантаж Венгрии

Между Польшей и Венгрией возник громкий спор. Польской премьер Дональд Туск обвинил венгерского коллегу Виктора Орбана, который выступил за блокирование санкции против России в том, что тот "играет в команде Путина". В то же время Польша и ЕС могут ответить и действиями на поведение Венгрии.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что Польша с 1 января 2025 года и следующие 6 месяцев будет председательствовать в Совете Европейского Союза. В то же время в МИД Украины ожидают от начала этого процесса новых инициатив по усиления военной поддержки Киева и санкционного давления на Кремль.

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Это запустит цепную реакцию

Жовтенко считает, что у Варшавы сейчас есть достаточно много инструментов именно Евросоюза, чтобы организационно и политически попытаться поставить Венгрию на место.

Однако этот процесс уже запущен, ведь в 2025 году Будапешт не получит 1 миллиард евро из-за того, что правительство Орбана не прислушалось к рекомендациям со стороны Брюсселя по устранению противоречий во внутренней политике страны и функционировании демократических институтов,

– пояснил он.

Сейчас Польша, по словам эксперта по международной безопасности, имеет очень хорошую возможность усилить давление на руководителей венгерского государства. Ведь если Орбану и дальше позволят делать громкие заявления и продолжать оставаться в Европейском Союзе, это будет стимулировать цепную реакцию.

Не зря премьер Словакии Роберт Фицо в своей риторике ориентируется на то, что именно Орбану ничего не прилетает за его высказывания. Мол, он отстаивает словацкие интересы, а интересы других европейских стран его не интересуют. Но при этом Фицо интересуют деньги ЕС и доступ к ресурсам, которые это объединение может дать,

– подчеркнул Жовтенко.

Еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия была главным фактором дестабилизации, блокировавшим возможность Евросоюза оперативно принимать стратегические решения.

Поэтому со второй половины 2022 года Италия начала говорить об изменении механизмов принятия решений в ЕС. А именно отказываться в определенных моментах от единогласия, потому что если таких стран как Венгрия будет несколько в ЕС, тогда может быть парализована система управления.

Италия предлагала перейти к принципу голосования на основе эффективного большинства в стратегических вопросах, которые требуют максимально быстрого решения.

Польша сейчас эту идею может поднять, развернуть в определенный рабочий план и воплотить его. Тогда это будет достаточно серьезный удар не только по Орбану, но и поставит на место любую другую страну Евросоюза, которая будет пытаться таким образом шантажировать Брюссель, как этим и занимаются Орбан и Фицо,

– отметил Тарас Жовтенко.

По мнению эксперта по международной безопасности, два шантажиста – Орбан и Фицо – рискуют получить не просто дополнительные ограничения со стороны Евросоюза. Если Польша использует свое председательство для того, чтобы попытаться помочь объединенной Европе решить проблему с принятием решений в рамках Европейского Союза, это позволит ЕС стать более активным игроком в геополитическом смысле.

Напомним, что Орбан поставил условия о продлении европейских санкций против России. Он требует от Украины продолжения транзита российского газа и гарантий относительно дальнейшего транзита нефти.

В ответ на это Туск заявил, если премьер Венгрии заблокирует санкций против России, то это будет означать, что он ведет игру в команде Путина, а не поддерживает ЕС.

На это высказывание Туска отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который назвал польского премьера "агентом Сороса". Он добавил, что Будапешт не будет "расплачиваться за чужие войны" и что он "играет за венгерскую сборную".