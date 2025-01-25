УКР РУС
25 января 2025, 08:59
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Марина Безрукова заявила, что остается на должности руководителя АОЗ, несмотря на решение Минобороны

Анастасия Диденко

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила, что продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на решение Минобороны о ее увольнении. Она настаивает, что ее назначение и продление контракта соответствуют законодательству.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes и Общественное. Утром 24 января Наблюдательный совет АОЗ объявил о продлении контракта с Безруковой еще на год.

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Руководительница АОЗ Безрукова об увольнении

Однако позже в тот же день Минобороны сообщило о расторжении соглашения и анонсировало изменения в уставе работы Наблюдательного совета.

По словам Марины Безруковой, ее назначение и продление контракта были осуществлены в соответствии с законодательством.

Я избрана руководителем Агентства в соответствии с законной процедурой. Я им остаюсь, не вижу пока, каким образом это можно изменить и юридически, и по своей сути,
– объяснила она.

Руководительница отметила, что решение Наблюдательного совета было принято единогласно, и соответствующие документы были переданы в Минобороны.

Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция остается неизменной: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и с потребностями ВСУ,
– заявила Безрукова.

Она также раскритиковала решение Минобороны, отметив, что информация о ее увольнении стала для нее неожиданностью.

Выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу,
– отметила Безрукова.

Комментируя возможное назначение Арсена Жумадилова, Безрукова считает это прямым давлением на Наблюдательный совет.

То есть, на самом деле это полный юридический кринж, и то, чего вообще не должно было произойти, если действовать в соответствии с законодательством,
– подчеркнула она.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. По его словам, эффективность Агентства оборонных закупок вызвала немало вопросов.

В этом году АОЗ и ДОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум,
– сказал он.

В то же время Арсен Жумадилов, руководитель "Государственного оператора тыла", согласился возглавить АОЗ "в сложное время".

Сама же Марина Безрукова возглавила АОЗ в январе 2024 года. Наблюдательный совет агентства был создан в декабре того же года, в его состав вошли как независимые члены, так и представители государства.