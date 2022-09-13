Пашинян проиграл большую геополитическую игру, – Фейгин об отношениях между россией и Арменией
Азербайджан предложил де-факто признать свою территориальную целостность в пределах, предусматривающих, что Нагорный Карабах является его частью. Это неприемлемое для Армении условие.
Поэтому Ереван обратился к Москве, как к главному члену ОДКБ, за военной помощью. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Вопрос Карабаха уже решен"
По его мнению, это все выглядит как игра, а вопрос Нагорного Карабаха уже решен между Турцией и Россией. Так, процесс будет продолжаться до тех пор, пока Карабах действительно не станет частью Азербайджана, и не только он, но и коридор до Нахичеваня.
Сам Никол Пашинян понимает, что этот вопрос уже решен, как и открыто об этом говорящая армянская элита. Критика Пашиняна основывается на том, что он слишком сблизился с москвой и не может рассчитывать на поддержку других игроков, например США или Евросоюза.
"Он демонстрировал лояльность, но на что ее променял? На военную поддержку? Ее нет. На возможность извлечь какую-то экономическую выгоду? Армения почти не улучшила свое положение", – отметил российский правозащитник.
С этой точки зрения Пашинян проиграл большую геополитическую игру,
– подчеркнул Фейгин.
Москва находится в тесном контакте с Анкарой, и совершенно очевидно, что последняя делает все для защиты своих интересов и союзников, прежде всего, в Нагорном Карабахе.
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Москва, вероятно, может убрать Пашиняна от власти
По словам Фейгина, в Армению сейчас переехало доверенное лицо кремля Рубен Варданян, публично отказавшийся от российского гражданства. По всей вероятности, россия готовится сменить власть в Армении, как неоднократно уже это делала.
Нельзя исключать, что в результате москва хочет избавиться от Пашиняна,
– подчеркнул российский правозащитник.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией: что известно
- Между Арменией и Азербайджаном в ночь на 13 сентября в очередной раз обострился конфликт. Стороны обвиняли друг друга в провокациях и обстрелах. Азербайджан сообщил, что в результате боев есть потери с обеих сторон. В Армении подтвердили эту информацию.
- В минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" не более чем бред. Они подчеркнули, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание совета безопасности, а перед этим позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Он официально обратился в ОДКБ и попросил страны-члены о помощи из-за "агрессивных действий" Азербайджана.