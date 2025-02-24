США хотят отозвать резолюцию ООН об агрессии России: Европа против, – FT

США требуют отозвать резолюцию ООН, осуждающую российскую агрессию, предлагая альтернативу, приравнивающую действия Украины и России. Европейские партнеры выступают против этого изменения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на источники Financial Times. США и Европа оказались в открытом противостоянии в ООН и G7 по вопросу возложения вины за войну в Украине.

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США пытаются заблокировать резолюцию ООН, осуждающую Россию

Администрация Дональда Трампа пытается заблокировать резолюцию, которую Украина и ЕС подготовили для голосования в ООН в поддержку осуждения российской агрессии. Вашингтон требует отозвать этот документ, взамен предлагая собственную версию, что приравнивает действия Украины к действиям России.

Новая резолюция, подготовленная Украиной и Европейским Союзом, должна была быть вынесена на голосование в понедельник на Генеральной Ассамблее ООН.

Она осуждает вторжение России в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года. Однако США, по информации двух чиновников, призывают к отзыву этой резолюции, настаивая на изменении текста, где говорится о "трагической потере жизней" на обеих сторонах конфликта.

Этот шаг США становится частью более широкого изменения позиции Вашингтона по конфликту в Украине, которая вызывает беспокойство среди европейских партнеров. Дипломаты ЕС отмечают, что такая формулировка является неприемлемой, поскольку она пытается замалчивать агрессию России.

В то же время США и Европейский Союз продолжают борьбу за свои взгляды и в рамках G7. Во время выходных дипломатические представители группы богатых стран не смогли договориться о совместном заявлении, которое должно упомянуть "российскую агрессию" против Украины.

Противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, где США, возможно, поддержат Россию и Китай против европейской инициативы в поддержку Киева.

Между тем Кремль открыто поддерживает изменение подхода Вашингтона к России, заявив, что будет "приветствовать" переосмысление причин конфликта, надеясь, что это будет способствовать его мирному урегулированию.