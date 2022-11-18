Вышеградская четверка рассорилась из-за войны в Украине: что там произошло

В Словакии должен был пройти саммит стран Вышеградской четверки. Однако встреча не состоялась, поскольку Чехия отказалась садиться за один стол с Венгрией, которая сохраняет лояльную позицию к России.

Вышеградская четверка – это группировка четырех стран центральной и восточной Европы, а именно Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Вышеградская группа рассорилась из-за войны в Украине

Да, имея общее советское прошлое, страны создали соответствующую группу для того, чтобы совместно добиться включения в Евросоюз и НАТО. Они сотрудничали по многим вопросам и, кроме того, создали Вышеградский фонд, который за последние 10-15 лет "сделал много добра и для Украины".

По словам Солонтая, фонд профинансировал реализацию большого количества проектов сотрудничества стран Вышеградской группы с Украиной. А сейчас государства рассорились из-за войны России против нашей страны.

В общем, здесь ссора 3 к 1. То есть Чехия, Словакия и Польша занимают более проукраинскую позицию, а Венгрия занимает позицию "и вашим, и нашим". На самом деле это личная позиция Орбана,

– рассказал эксперт.

Он отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан развивает отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и это заметно не только для украинцев, но и для всего мира.

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Венгрия не синхронизируется с политикой ЕС

В ЕС есть страны-доноры, которые финансируют общий бюджет и помогают другим государствам и страны-реципиенты, которые за эти средства "подтягиваются" и трансформируют свою экономику. "Доноры" занимают проукраинскую позицию и считают, что они "платят большие деньги, чтобы защищать Европу и сохранять европейское единство".

В то время как Вышеградская четверка на войну в Украине смотрит под другим углом. А именно с точки зрения большой безопасности и политической и экономической проблем, поскольку хорошо помнят советское прошлое. Однако Венгрия, являясь страной-реципиентом, пытается вести отдельную внешнюю политику.

Эта страна пытается вести какую-то отдельную внешнюю политику, которая иногда расходится в синхронизации с Брюсселем и Берлином, а если мы говорим за пределами европейских стран, то она расходится и с Лондоном, и с Женевой и т.д.

– объяснил Солонтай.

По его мнению, эта ссора становится все острее по мере того, как Орбан пытается вести отдельную внешнеполитическую линию. И дошла она даже до серьезного обсуждения на уровне европейских стран по формулам голосования, потому что сейчас они голосуют консенсусом, то есть все страны должны принять единые общие решения.

Однако в таких условиях возникает вопрос о том, чтобы в отдельных случаях иметь разное количество голосов, которые должны дать страны. И Венгрия подталкивает остальные страны Европейского Союза к такой реформе.

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