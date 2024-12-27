Появилось видео с бодикамер полицейских, которые задерживали ветерана ВСУ Дмитрия "Ямаха"

Недавно в сети расспространили видео, на котором зафиксировано задержание ветерана войны в Новомосковске. Правоохранители применяли к военному физическую силу.

На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле, передает 24 Канал.

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"Ты инвалид на голову?"

Теперь адвокат Антон Болтик обнародовал видео с бодикамер правоохранителей. На кадрах видно, что ни один из них не показал свое служебное удостоверение и даже не назвал свою фамилию.

Юрист отметил, что полицейским запрещено применять физическую силу к лицам с явными признаками инвалидности. Военный предупреждал, что имеет инвалидность, на что получил лишь насмешки и принудительное скручивание в наручники.

Скандал в Новомосковске: видео с бодикамер полицейских

Напомним, что ранее ветеран 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным "Ямаха" рассказал, что конфликт с стражами порядка возник после того, как он попросил их предъявить служебные удостоверения У мужчины почти не сгибается нога, а его руку после ранения буквально собирали по частям.

После огласки инцидента полиция Днепропетровской области заявила о начале служебной проверки по установлению правомерности действий своих сотрудников.