США впервые с начала войны не поддержали антироссийскую резолюцию ООН по Украине

США отказались быть соавторами проекта резолюции ООН, приуроченной к трехлетию с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это документ выражает поддержку территориальной целостности Киева и осуждает российскую агрессию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об изменении риторики США

Издание отмечает, что отказ присоединиться к антироссийской резолюции является потенциально резким изменением со стороны мощного западного союзника Украины. Похоже, такой шаг со стороны Соединенных Штатов отражает разногласия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

В предыдущие годы Соединенные Штаты постоянно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине,

– сообщил один из источников издания.

В то же время другой собеседник отмечает, что авторами резолюции являются более 50 стран. Крайний срок для поддержки резолюции остается неизвестным, поэтому, потенциально, Вашингтон все еще может передумать.

"Пока ситуация такова, что они (США – 24 Канал) не подпишут его", – говорит один из источников. Собеседник добавил, что продолжаются попытки получить поддержку в других странах, включая Глобальный Юг.