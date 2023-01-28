Зачем Кремлю конфликт между силовиками в России: экс-сотрудник СБУ назвал причину

Между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и минобороны России произошел конфликт. Пригожин и дальше будет активно враждовать с российскими военными, ведь не в его характере примириться.

Так что конфликт будет продолжаться, но с разной интенсивностью в публичном пространстве. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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У Пригожина конфликт не только с минобороны, но и с ФСБ

Более того, Пригожин вступил в новый конфликт с Игорем Гиркиным-Стрелковым. Последний является бывшим фсбшником и за ним стоят российские спецслужбы, поскольку он необходим россиянам для проведения разных ИПСО.

"Это уже такая "заруба" – фсбшники через Стрелкова (Гиркин-Стрелков – 24 Канал) "рубятся" с Пригожиным. Эта история будет только продолжаться", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Зачем Кремлю конфликт между силовиками

Вчера премьер страны-агрессора Михаил Мишустин подписал документ о рекомендациях в совет директоров "Газпрома" – личного "кошелька" Путина. И лишние чужие люди не подходят для того, чтобы войти в состав.

Так, в состав совета директоров "Газпрома" вошли: Денис Мантуров, Виктор Зубков, с которым Путин работал еще в мэрии Санкт-Петербурга и в который раз присоединился сын Николая Патрушева – Дмитрий. Это ближайшее окружение российского диктатора, которое было лично им согласовано.

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Окружение главы Кремля борется за то, чтобы быть поближе к нему и не подпускать никого постороннего. Кроме того, они смотрят на несколько шагов вперед – что будет после Путина, кто займет его позицию и насколько быстро.

Главная задача – не подпустить посторонних. Пригожин – это тотальный посторонний, еще и с криминальным прошлым,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

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