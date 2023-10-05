Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, военные также показывают кадры из Новопрокоповки, которая еще не освобождена, однако уже под огневым контролем. Это открывает очень большой потенциал для Токмака.

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Аскад Ашурбеков отметил, что из Токмака уже эвакуируют семьи военного руководства врага, а также некоторые подразделения специальных служб. Кроме того, не работает центральный рынок, медицинские и образовательные учреждения.

Токмак пока не освобожден, однако он сегодня уже перестает быть "тихой гаванью" и логистической базой для оккупантов, где они могут концентрировать большое количество оружия и техники,

– подчеркнул Ашурбеков.

"Это, наверное, лучшее свидетельство того, что украинское контрнаступление системно идет и является успешным. Ведь до этого пропагандистские медиа говорили, что Токмак невозможно сдать – это их ключевой форпост", – вспомнил депутат.

Однако по состоянию на сегодняшний день они уже покидают Токмак и не могут там концентрироваться. Именно поэтому, по мнению Ашурбекова, процессы идут достаточно успешно для ВСУ. Каждый метр он обеспечивает жизнь областного центра, освобождает наши территории.

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Депутат Запорожского областного совета назвал 2 главных фактора, заставляющих россиян задумываться о побеге:

Первый – они понимают, что ключевая линия обороны, которая у них была в районе Роботино – Новопрокоповки, там наши Вооруженные Силы по чуть-чуть продвигаются.

– они понимают, что ключевая линия обороны, которая у них была в районе Роботино – Новопрокоповки, там наши Вооруженные Силы по чуть-чуть продвигаются. Второй – количество ударов дальнобойной артиллерией по Токмаку растет. Ежедневно есть удары со стороны ВСУ по местам, где традиционно базировались россияне все эти полтора года войны.

Это им показывает, что уже нет безопасных территорий в Токмаке, поэтому они пытаются эвакуировать все сопутствующие службы, как спецслужбы, семьи военного руководства.

Конечно, сейчас речь не идет о "жесте доброй воли" из Токмака или эвакуации военных. Однако это очень важный сигнал, что они понимают – спокойной жизни там не будет. А также, что их известная линия обороны в районе Роботиного – Новопрокоповки все же будет перейдена ВСУ,

– рассказал Ашурбеков.

Это наверняка для нас очень важный сигнал. Ведь несмотря на их пропаганду, что все якобы под контролем, своими действиями показывают, что будут отступать. Это очень существенно сказывается на их настроениях и среди военных, и среди коллаборантов.

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