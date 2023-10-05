Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, військові також показують кадри з Новопрокопівки, яка ще не звільнена, проте вже під вогневим контролем. Це відкриває дуже великий потенціал для Токмака.

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Аскад Ашурбеков зазначив, що з Токмака вже евакуюють родини військового керівництва ворога, а також деякі підрозділи спеціальних служб. Крім того, не працює центральний ринок, медичні та освітні установи.

Токмак поки що не звільнений, проте він сьогодні вже перестає бути "тихою гаванню" й логістичною базою для окупантів, де вони можуть концентрувати велику кількість зброї та техніки,

– наголосив Ашурбеков.

"Це, напевно, найкраще свідчення того, що український контрнаступ системно йде і він є успішним. Адже до цього пропагандистські медіа казали, що Токмак неможливо здати – це їх ключовий форпост", – пригадав депутат.

Проте станом на сьогодні вони вже покидають Токмак й не можуть там концентруватися. Саме тому, на думку Ашурбекова, процеси йдуть достатньо успішно для ЗСУ. Кожен метр він убезпечує життя обласного центру, звільняє наші території.

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Депутат Запорізької обласної ради назвав 2 головні фактори, що змушують росіян задумуватися про втечу:

Перший – вони розуміють, що ключова лінія оборони, яка у них була в районі Роботиного – Новопрокопівки, там наші Збройні Сили по трохи просуваються.

– вони розуміють, що ключова лінія оборони, яка у них була в районі Роботиного – Новопрокопівки, там наші Збройні Сили по трохи просуваються. Другий – кількість ударів далекобійною артилерією по Токмаку зростає. Чи не щодня є удари збоку ЗСУ по місцях, де традиційно базувалися росіяни всі ці півтора року війни.

Це їм показує, що вже немає безпечних територій в межах Токмака, тому вони намагаються евакуювати всі супутні служби, як спецслужби, родини військового керівництва.

Звісно, зараз не йде мова про "жест доброї волі" з Токмака чи евакуацію військових. Проте це дуже важливий сигнал, що вони розуміють – спокійного життя там не буде. А також, що їх славнозвісна лінія оборони в районі Роботиного – Новопрокопівки все ж буде перейдена ЗСУ,

– розповів Ашурбеков.

Це, напевно, для нас дуже важливий сигнал. Адже, попри їх пропаганду, що все нібито під контролем, своїми діями показують, що будуть відступати. Це дуже суттєво бʼє по їх настроях й серед військових, й серед колаборантів.

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