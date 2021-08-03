В Конго перевернулась лодка: среди погибших 7 детей

На востоке Демократической Республики Конго на озере перевернулась лодка. В результате трагедии утонуло 11 человек.

Детали трагедии

Инцидент произошел на озера Танганьика. Местные власти сообщили о нем 2 августа.

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Что известно о жертвах

Спасатели извлекли из воды тела:

4 женщин,

4 девочек,

3 мальчиков,

К счастью, выжить удалось 62 пассажирам лодки. Общее количество людей на борту потерпевшего судна неизвестно, однако сообщений о пропавших без вести не было.

Известно, что моторная лодка с пассажирами и товаром недавно покинул город Увира на северном конце озера. По пути в деревню Карамба судно ударилось о скалу.

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