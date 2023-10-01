В Конгрессе 20 сумасшедших трампистов: политолог предположил, что будет с помощью Украины от США

В ночь на 1 октября Конгресс США утвердил временный бюджет страны, который будет действовать в течение 45 дней. До этого парламентарии не поддержали выделение Украине 6,1 млрд долларов, однако ожидается повторное рассмотрение этого вопроса.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Конгрессу США вскоре удастся прийти к соглашению о предоставлении Украине средств для укрепления обороноспособности.

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Что означает временный бюджет США

Финансовый год в Соединенных Штатах традиционно начинается с 1 октября. Соответственно, до этого времени американские конгрессмены должны принять бюджет на следующий возраст. В случае же непринятия бюджета система управления страной становится практически парализованной.

Как отмечает Рейтерович, американские конгрессмены не впервые принимают временный бюджет для того, чтобы получить больше времени на достижение компромисса в расходах. Как правило, такие "шатдауны" (аварийная остановка работы – 24 Канал) происходят накануне выборов. Соответственно, оппозиционная Республиканская партия использует этот прием для обретения электоральных симпатий.

"Россия пытается раскрутить эту тему и подать ее как снижение поддержки Украины в Соединенных Штатах. Хотя все, кто ориентируются в азах американской политики, прекрасно понимают, что (проблемы с принятием бюджета – 24 Канал) – это внутриамериканская история", – заверил политолог.

Как это повлияет на помощь Украине

По словам Рейтеровича, в будущем Конгресс США обязательно примет отдельный закон о поддержке Украины.

"У Украины есть поддержка как республиканцев, так и демократов. Конечно, в республиканской партии есть 20 сумашедших трампистов, которые постоянно манипулируют этим вопросом. Но я думаю, что с ними получится найти общий язык или просто заблокировать их попытки сорвать выделение помощи Украине", – предположил политолог.

Игорь Рейтерович про временный бюджет США: смотрите видео

В то же время, очень важно, чтобы помощь Украине поступала в надлежащих объемах и рассматривалась отдельно от других внутриамериканских вопросов. В частности, количество средств, которые поступят Украине, напрямую будет зависеть от аудита военной помощи, который проводят минобороны США.

"Я убежден, что (результаты аудита - 24 Канал) будут нормальными, ведь до сих пор не было известно ни об одном факте, когда американская помощь использовалась Украиной не по назначению", – отметил Рейтерович.

Соответственно, когда у Джозефа Байдена появятся официальные данные, подтвержденные аудитом, это станет очень значимым аргументом в пользу продолжения поддержки Украины и выбьет из рук трампистов аргументы о том, что Украина якобы злоупотребляет помощью Соединенных Штатов.

Почему республиканцам удалось исключить поддержку Украины из временного бюджета У оппозиционных республиканцев большинство в Палате представителей (нижняя палата американского парламента – 24 Канал). Благодаря этому именно оппозиция имела решающий голос по вопросу одобрения или неодобрения бюджета. Как объяснял Павел Климкин, сейчас 80% республиканских избирателей поддерживают кандидатов, которые скептически относятся к поддержке Украины. Соответственно, все больше конгрессменов должны учитывать этот тренд во время голосования.

Принятие временного бюджета США и поддержка Украины