Конгресс США окончательно одобрил оборонный бюджет с 300 миллионами для Украины

Палата представителей США сегодня, 14 декабря, одобрила Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов долларов на 2024 фискальный год.

Предварительно решение согласовал Конгресс. За оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против них были 118. Палата приняла закон большинством в две трети голосов.

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. Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, которые приняли республиканцы в Палате представителей против, как они говорят, "левачества" в Пентагоне.

В то же время финальная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагону финансировать лечение работников и военных, касающихся гендерной дисфории.

Но там все еще есть положение о продолжении противоречивой программы слежки за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.

Что с помощью для Украины

The Hill указывает, что проект закона продлевает действие одной из мер по оказанию помощи Украине – Инициативы по содействию безопасности Украины – до конца 2026 года, выделяя 300 миллионов на программу в финансовом году, которая заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Однако Reuters пишет, что "эта цифра ничтожна по сравнению с 61 миллиардом помощи Украине, которую Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением".

Далее закон должен подписать Байден

После одобрения в Сенате закон передадут на подпись президенту Джо Байдену, предположительно, он подпишет его.

Средства для поддержки Украины, заложенные в оборонный бюджет США, – отдельные от проекта о дополнительном финансировании на 111 миллиардов долларов, который застрял в Конгрессе.

Конгресс все еще не одобрил дополнительную помощь Украине