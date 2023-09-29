Палата представителей США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета Штатов.

Представители палаты приняли решение поздно вечером в четверг, 28 сентября, за принятие передачи средств голосовали отдельно.

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Также в Палате представителей приняли законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что оба проекта были одобрены, демократы выразили опасение, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект российская пропаганда будет пытаться трактовать как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Что этому предшествовало