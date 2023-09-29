Палата представителей США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов
Источник:Politico
Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета Штатов.
Представители палаты приняли решение поздно вечером в четверг, 28 сентября, за принятие передачи средств голосовали отдельно.
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Также в Палате представителей приняли законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.
Несмотря на то, что оба проекта были одобрены, демократы выразили опасение, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект российская пропаганда будет пытаться трактовать как отказ от Украины.
"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.
Что этому предшествовало
- Предварительно республиканцы решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них в то же время ранее спикер Кевин Маккарти обещал этого не делать.
- Отмечалось, что если решение Конгресса не будет до конца субботы – 30 сентября, в стране наступит шатдаун, то есть временная приостановка работы федеральных органов в США.
- 300 миллионов долларов, о которых идет речь, не связана с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов для Украины и связанными расходами. Белый дом запросил их в августе, что также вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.
- Сенат США согласовал альтернативный проект краткосрочной бюджетной резолюции, который предусматривает выделение более 6,1 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда – на экономику.