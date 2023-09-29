Палата представителей США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов

29 сентября 2023, 09:20
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Источник:

Politico

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета Штатов.

Представители палаты приняли решение поздно вечером в четверг, 28 сентября, за принятие передачи средств голосовали отдельно.

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Также в Палате представителей приняли законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что оба проекта были одобрены, демократы выразили опасение, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект российская пропаганда будет пытаться трактовать как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Что этому предшествовало

  • Предварительно республиканцы решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них в то же время ранее спикер Кевин Маккарти обещал этого не делать.
  • Отмечалось, что если решение Конгресса не будет до конца субботы – 30 сентября, в стране наступит шатдаун, то есть временная приостановка работы федеральных органов в США.
  • 300 миллионов долларов, о которых идет речь, не связана с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов для Украины и связанными расходами. Белый дом запросил их в августе, что также вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.
  • Сенат США согласовал альтернативный проект краткосрочной бюджетной резолюции, который предусматривает выделение более 6,1 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда – на экономику.

Автор: Анастасія Лукашевська