Конгрессвумен от республиканцев пригласила 4 депутатов госдумы России в Вашингтон

Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна пригласила 4 депутатов госдумы России в Вашингтон. Они должны встретиться с членами Конгресса.

Темой должны быть мирные переговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Луны в X.

Зачем конгрессвумен пригласила депутатов госдумы в Конгресс?

Республиканка Анна Паулина Луна пригласила 4 депутатов госдумы России в Вашингтон на встречу с членами Конгресса. Они будут говорить о мирных переговорах. Государственный департамент США уже разрешил встречу.

Луна в 2023 году была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", которая призвала прекратить помощь Украине. Она в частности голосовала против пакетов помощи Украине.

В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, а в декабре с делегацией УПЦ МП, после чего заявила, что "преследование христиан при Зеленском нельзя игнорировать". В том же декабре она внесла законопроект о выходе США из НАТО.

