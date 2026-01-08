Конгрессвумен от республиканцев пригласила 4 депутатов госдумы России в Вашингтон
Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна пригласила 4 депутатов госдумы России в Вашингтон. Они должны встретиться с членами Конгресса.
Темой должны быть мирные переговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Луны в X.
Зачем конгрессвумен пригласила депутатов госдумы в Конгресс?
Республиканка Анна Паулина Луна пригласила 4 депутатов госдумы России в Вашингтон на встречу с членами Конгресса. Они будут говорить о мирных переговорах. Государственный департамент США уже разрешил встречу.
Луна в 2023 году была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", которая призвала прекратить помощь Украине. Она в частности голосовала против пакетов помощи Украине.
В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, а в декабре с делегацией УПЦ МП, после чего заявила, что "преследование христиан при Зеленском нельзя игнорировать". В том же декабре она внесла законопроект о выходе США из НАТО.
США задержали суда теневого флота
Соединенные Штаты 7 января задержали два нефтяных танкера, которые были связаны с Венесуэлой и теневым флотом. Речь идет о судах Marinera (Bella) и Sophia.
Танкер Marinera (Bella) шел под российским флагом, а на борту также были граждане России.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут отдать под суд экипаж захваченного танкера Marinera, который нарушил санкции США.