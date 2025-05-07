7 мая в Ватикане начнется конклав: как выбирают Папу Римского

Многие знают, что после смерти Папы Римского кардиналы собираются на конклав, чтобы избрать преемника. Они закрываются, а избрание нового Папы сигнализируют дымом. 24 Канал рассказывает об этом немного подробнее.

В этом году в конклаве принимает участие украинский кардинал Николай Бычок.

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Как выбирают Папу Римского и как проходит конклав

Конклав собирается не только после смерти Папы Римского, но и после отречения понтифика. Но за всю историю католической церкви ее руководители отрекались только трижды. Отозвать Папу с должности невозможно, но если Его Святейшество решил отречься от престола, это решение не нужно ни с кем согласовывать.

Собрание кардиналов названо конклавом от средневеково-латинского слова conclāve. Оно означает комнату, которая может быть закрыта. Или же от латинской фразы cum clave – "с ключом". Именно ключ является атрибутом Святого Петра – первого Папы Римского. Ключи Царства Небесного изображены на гербе Святого Престола и Государства Ватикан.

Но выбирать Папу за закрытыми дверями начали только в XIII веке. Тогда кардиналы не могли избрать Папу несколько лет, пока их не закрыли в комнате.

Сейчас кардиналы закрываются в Сикстинской капелле, чтобы избежать внешнего влияния. Пока Папу не изберут, никто не может уйти оттуда. Также выборщики не имеют доступа к газетам, радио, интернету. Рассказывать кому-то о том, что было на конклаве, им тоже запрещено.

Принять участие в выборах могут не все – только те кардиналы, которые моложе 80 лет. Это довольно новое правило, которое появилось в 1971 году. К слову, когда кардиналу исполняется 75, он может подать в отставку.

А вот стать Папой может любой крещеный мужчина католического обряда. Но в течение последних 700 лет папу всегда выбирали из коллегии кардиналов.

По легенде, однажды католическую церковь возглавила женщина. Ее называют Папессой Иоанной. После того, как обман разоблачили, якобы появилась традиция проверять пол Папы Римского.

Обычно конклав длится около недели. Но почти никогда главу церкви не выбирают в первый день.

Чтобы избрать Папу, не нужно абсолютное большинство голосов – достаточно двух третей плюс одного голоса. Черный дым в первый день конклава свидетельствует о том, что решения еще нет. После каждого неуспешного голосования бюллетени сжигают в специальной чугунной печи.

"Если на третий день понтифика не изберут, то на четвертый день кардиналы освобождаются от голосования: они молятся и размышляют, после чего голосуют семь следующих дней. Если и за это время они не выбрали наместника Католической церкви, то голосуют абсолютным большинством голосов, или из двух кандидатов, набравших больше всего голосов", – перечисляют правила журналисты.

Избранного Папу спрашивают, добровольно ли он согласен занять Святой Престол. Если да, он выбирает себе папское имя – эту традицию начали в 533 году. А из дымохода Сикстинской капеллы идет белый дым.

Интересно! К белому дыму во время избрания Папы раньше добавляли солому. Сейчас используют бертолетовую соль, лактозу и канифоль.

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Что известно о конклаве 2025 года

Это уже 76 церемония избрания Папы с момента первого конклава в 1276 году. Около 80% кардиналов, которые будут участвовать в выборах, были назначены Франциском. Количество кардиналов в этом году рекордное – 133.

Голосование 7 мая состоится в 17:30 по Киеву. Сикстинскую капеллу оборудовали временными кабинками для голосования.

Кардиналов расселили в изолированном пансионате Санта-Марта, они заменили свои MacBook и iPhone на аналоговые будильники и наручные часы и все дня голосования будут отрезаны от мира. Армия монахинь будет предоставлять им медицинские, кулинарные и уборочные услуги, а также обеспечивать "умеренными" порциями вина. Каждый кардинал, в порядке старшинства, складывает бюллетень пополам, поднимает высоко над головой и несет к алтарю, опускает бумажку в чашу, кланяется и возвращается на свое место,

– информируют в СМИ.

Когда понтифика выберут, он наденет белое папское одеяние. Сутану выбирают из трех представленных размеров. Пока кардиналы приветствуют нового главу, на площади Святого Петра объявляют "У нас есть Папа!" Именно тогда становится известно, кто выиграл конклав и под каким именем будет Папой. Затем наместник Господа на земле выходит приветствовать верующих с речью Urbi et Orbi – "городу (то есть Риму) и миру".